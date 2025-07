Real Madrid: plusieurs départs en vue après l’humiliation face au PSG

-Publicité-

L’élimination du Real Madrid face au Paris Saint-Germain (4-0) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs pourrait précipiter une vague de départs.

Selon les dernières informations relayées par Fabrizio Romano, Rodrygo Goes, Lucas Vázquez et Luka Modric figurent parmi les joueurs susceptibles de quitter la Maison Blanche dans les prochaines semaines.

Rodrygo en plein doute

Remplaçant non utilisé lors de la lourde défaite contre le PSG, Rodrygo vivrait de plus en plus mal son statut au sein de l’effectif madrilène. L’international brésilien, qui n’a pas débuté une seule rencontre de la compétition depuis cinq matches, envisage sérieusement un départ afin de relancer sa carrière en vue de la Coupe du monde 2026.

Des discussions avec la direction sportive du club sont prévues dans les jours à venir. Le Real Madrid ne s’opposera pas à un transfert si le joueur décide de tourner la page.

Interrogé en conférence de presse sur la mise à l’écart de l’attaquant, Xabi Alonso a justifié son choix : « Il s’agit d’une décision purement technique. Nous avons estimé que d’autres profils correspondaient mieux au match. Il ne s’agit pas d’un problème lié à son avenir. »

Vázquez sur le départ, Modric vers Milan

De son côté, Lucas Vázquez s’apprête à quitter le club en tant que joueur libre à l’issue de son contrat. Véritable soldat du Real Madrid, l’Espagnol a tout gagné avec les Merengues, marquant de son empreinte l’histoire récente du club.

Quant à Luka Modric, un accord aurait déjà été trouvé avec l’AC Milan. Le milieu de terrain croate devrait rallier la Serie A dès cet été, où un nouveau défi l’attend sous les couleurs des Rossoneri.