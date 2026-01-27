Real Madrid affronte Benfica de José Mourinho en Ligue des Champions J8

Real Madrid affronte le Benfica de José Mourinho ce mercredi à 20h GMT pour la 8e journée de la phase linéaire de la Ligue des Champions de l’UEFA : les Lisboètes doivent impérativement l’emporter pour rester en course, tandis que le club madrilène vise une remontée au classement qui pourrait le propulser à la deuxième place en cas de faux pas du Bayern Munich face au PSV Eindhoven.

Ce rendez‑vous revêt un intérêt particulier pour l’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ancien défenseur du club et ancien joueur de José Mourinho entre 2010 et 2013. Arbeloa a à plusieurs reprises reconnu l’influence du « Special One » sur sa conception du métier d’entraîneur. Il s’agit de sa première confrontation européenne face à Mourinho depuis son passage sur le terrain et cette rencontre constitue une étape notable de son début de carrière d’entraîneur.

Sur le plan comptable, la situation dans le groupe est claire : le Real Madrid totalise 15 points après sept journées, avec cinq victoires et deux défaites, et occupe la troisième place. Le Benfica, lui, compte six points issus de deux succès et cinq revers et doit l’emporter pour espérer disputer les barrages et poursuivre son parcours européen.

Le Real Madrid va mieux en Europe

La série de résultats du Real en Ligue des Champions atteste d’une dynamique positive : cinq victoires contre deux défaites après sept rencontres, soit 15 points au classement. Une victoire lors de la 8e journée lui permettrait de remonter encore au classement, avec la possibilité d’accéder à la deuxième place si le Bayern Munich concède un résultat défavorable face au PSV Eindhoven lors de la même journée.

Le Benfica, en difficulté dans cette édition de la compétition, n’a remporté que deux matches sur sept et totalise six points. À ce stade de la phase linéaire, une victoire apparaît comme un impératif pour les Portugais afin de conserver une chance de qualification pour la phase suivante via les barrages.

Les confrontations directes entre les deux formations en Ligue des Champions restent rares. Sur trois rencontres européennes disputées entre le Real Madrid et Benfica, le club lisboète compte deux succès contre une victoire pour le Real. Le dernier affrontement mentionné dans les archives remonte à 1965, avec un succès madrilène 2-1.

Sur le plan offensif, Benfica s’appuie notamment sur Vangelis Pavlidis, crédité de 26 buts toutes compétitions confondues cette saison. Le staff de José Mourinho peut également compter sur des éléments tels que Léandro Barreiro, Richard Rios, Samuel Dahl et Georgiy Sudakov, déjà impliqués dans des actions décisives en Ligue des Champions.

Du côté du Real Madrid, Álvaro Arbeloa disposera de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations, en tête d’un trident offensif complété par Vinicius Junior, Jude Bellingham et Arda Güler. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu ce mercredi à 20h GMT.