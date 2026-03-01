RDC : vers de nouvelles restrictions des réseaux sociaux au nom de la stabilité sociale

Les plateformes sociales font l’objet d’une attention accrue en République démocratique du Congo depuis que le chef de l’État a tiré la sonnette d’alarme sur leurs usages. L’alerte, lancée à la suite d’un récent Conseil des ministres, marque une montée en tension autour de l’espace numérique dans le pays.

Félix Tshisekedi a pointé une progression, selon lui préoccupante, de la désinformation, des appels à la haine et des opérations visant à orienter l’opinion publique. Le président a mis en avant le risque que ces phénomènes représentent pour la stabilité et la sécurité nationale.

Face à cette situation, il a demandé à plusieurs membres du gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures plus strictes pour encadrer l’utilisation des outils numériques. L’objectif affiché est de mieux contrôler les flux d’information et d’empêcher les manipulations en ligne.

Mais la démarche ne fait pas l’unanimité : associations de la société civile, défenseurs des libertés et observateurs interrogent déjà la portée et les intentions de cette initiative, craignant des atteintes possibles aux libertés d’expression et d’information.

Mesures annoncées et réactions

Le président a chargé des responsables gouvernementaux d’étudier des dispositifs permettant, selon la présidence, de « renforcer la régulation » du numérique. Les pistes évoquées incluent un renforcement des capacités de surveillance, des propositions législatives et des mécanismes de coordination entre services concernés, sans que des détails opérationnels n’aient pour l’heure été rendus publics.

De leur côté, les acteurs de la société civile demandent des garanties : transparence sur les procédures, limites claires afin d’éviter les dérives répressives et respect des droits fondamentaux. Plusieurs organisations estiment que l’absence de cadre précis pourrait servir d’outil de contrôle politique plutôt que de véritable réponse aux problèmes de désinformation.

Analystes et professionnels des médias soulignent la difficulté de concilier sécurité et libertés numériques. Ils appellent à des consultations larges et à des textes encadrant strictement les pouvoirs de surveillance pour protéger les journalistes, les militants et les citoyens qui s’expriment en ligne.