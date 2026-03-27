RDC : un médecin suspendu après la diffusion d’une vidéo montrant une femme maltraitée juste après un accouchement

Une séquence vidéo largement partagée sur les plateformes sociales a secoué l’opinion en République démocratique du Congo. Les images, filmées récemment à l’hôpital général de référence de Kinkole, près de l’aéroport de Kinshasa, ont déclenché une vague d’indignation.

On y aperçoit une femme en post-partum en train de subir un geste médical douloureux. Selon les scènes diffusées, le praticien tente de suturer une déchirure vaginale sans recourir à une anesthésie appropriée ; la patiente hurle de douleur, ce qui provoque une réaction violente de la part du médecin qui la frappe.

La diffusion de cette vidéo a entraîné une mobilisation immédiate sur les réseaux : de nombreuses personnes, et en particulier des femmes, ont partagé leur colère et leurs témoignages, dénonçant des pratiques violentes lors d’accouchements et des atteintes aux droits des patientes.

Des responsables politiques ont aussi exprimé leur condamnation, parmi eux la Première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Tshisekedi et la rapporteure du Sénat Nefertiti Ndudianza. Face à l’émoi public, les autorités ont annoncé l’ouverture d’investigations.

Suspension et contrôles

Le ministre de la Santé, Samuel Kamba, a fait savoir qu’un contrôle serait mené à l’hôpital incriminé et que le médecin mis en cause faisait l’objet d’une suspension provisoire, en attendant les résultats des enquêtes engagées par le ministère de la Justice.

Des associations de défense des droits des femmes estiment toutefois que l’affaire dépasse le simple cas individuel : elles parlent d’une problématique structurelle nécessitant des mesures durables pour prévenir et sanctionner les violences obstétricales et gynécologiques.

La victime a depuis été transférée et prise en charge dans un établissement privé de Kinshasa. Des voix appellent désormais les autorités à traduire ces réactions en actions concrètes pour améliorer la protection des patientes dans les maternités du pays.