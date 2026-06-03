Diplomatie: Nicéphore Soglo salue les premières initiatives du président Romuald Wadagni

L’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a exprimé sa satisfaction à la suite des premières démarches diplomatiques entreprises par le président Romuald Wadagni depuis son investiture.

Pour le premier chef d’État de l’ère du renouveau démocratique au Bénin, le nouveau président a fait un choix stratégique pertinent en donnant la priorité aux relations de voisinage.

Romuald Wadagni s’est en effet rendu au Nigeria le lundi 1er juin 2026, avant d’effectuer, le 2 juin, des visites au Niger et au Burkina Faso, deux pays membres de l’Alliance des États du Sahel. Une séquence diplomatique que Nicéphore Soglo qualifie de particulièrement judicieuse, estimant que le successeur de Patrice Talon a « pris la question diplomatique par le bon bout ».

Visiblement enthousiaste, l’ancien président n’a pas caché son approbation. « Je suis l’homme le plus heureux », a-t-il confié, saluant le fait que le chef de l’État béninois soit allé d’abord rencontrer Bola Ahmed Tinubu, qu’il qualifie de « géant du Nigeria », avant de se tourner vers les voisins immédiats du Bénin. « C’est formidable », a-t-il ajouté.

Pour Nicéphore Soglo, cette approche marque une rupture positive. « Il a brisé les chaînes. Je l’ai appelé pour le féliciter. Il faut régler les problèmes avec les voisins avant d’aller voir les autres », a-t-il indiqué selon des propos rapportés par Le Matinal.

Pour Nicéphore Soglo, la stabilité et la coopération régionale constituent un préalable à toute diplomatie efficace.

L’ancien président estime ainsi que Romuald Wadagni a fait le bon choix en accordant la primeur de ses premières sorties officielles aux pays frontaliers du Bénin, dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires et politiques majeurs.

Cette orientation, selon lui, s’inscrit dans une logique de bon voisinage et de responsabilité régionale.

Pour rappel , Nicéphore Soglo et l’ancien président Boni Yayi s’étaient eux-mêmes engagés, en juin 2025, dans une démarche de médiation visant à contribuer à l’apaisement des tensions entre le Bénin et le Niger.