Secret Story revient pour une 14ème saison le 23 juin et change d’heure et de chaîne

Secret Story, le célèbre jeu d’aventure et de secrets, fait son retour sur les écrans pour une quatorzième saison très attendue. Après une pause prolongée, la franchise revient en 2026 sous l’égide du groupe TF1, qui a officialisé la programmation et les modalités de diffusion de cette nouvelle édition. Ce retour marque une étape importante dans la pérennité de ce format emblématique, relancé avec succès dès l’année dernière. Les fans et curieux pourront ainsi suivre le quotidien des candidats dans la désormais mythique Maison des Secrets, orchestrée une fois de plus par le présentateur Christophe Beaugrand.

Cette édition se distingue par un renouvellement notable à plusieurs niveaux, notamment dans la programmation et la chaîne de diffusion. Le lancement s’effectuera à une heure tardive sur TF1, tandis que la diffusion quotidienne sera confiée à une autre chaîne du groupe, entraînant un ajustement majeur pour les téléspectateurs habituels. Ce choix stratégique vise à maximiser l’attrait des soirées tout en offrant une expérience adaptée aux nouvelles habitudes de visionnage.

Les candidats, qui feront leur entrée dans la Maison des Secrets, auront la lourde tâche de succéder à Romy, gagnante de l’édition 2025. La sélection s’appuie cette année sur un critère fondamental : le retour à un casting intégralement composé de participants anonymes, excluant les influenceurs et personnalités déjà connues du public, dans l’objectif de restaurer la surprise autour des secrets que recèle le jeu.

Un lancement nocturne sur TF1 suivi d’une diffusion quotidienne sur TMC

La première diffusion de cette quatorzième saison aura lieu le mardi 23 juin 2026, à partir de 23h25, en direct sur TF1. Cette programmation en seconde partie de soirée reprend la stratégie adoptée lors de la précédente saison, qui avait su attirer près d’un million de téléspectateurs lors du lancement, notamment en profitant de la forte audience de Koh-Lanta diffusé juste avant.

Concernant la diffusion quotidienne, le groupe TF1 a opéré un changement majeur : elle sera désormais assurée sur TMC, chaîne accessible sur le canal 10 de la TNT. Dès le mercredi 24 juin, les quotidiens seront diffusés du lundi au vendredi à 17h25, avec une nouveauté notable dans la programmation : l’ajout d’un rendez-vous inédit chaque dimanche à 18h35. Cette redistribution vise à renforcer la visibilité du programme auprès du public familial et des jeunes.

Pour les téléspectateurs fidèles à TFX, qui avait accueilli la saison précédente, une rediffusion des quotidiennes sera assurée chaque soir à 20h, permettant ainsi de ne pas perdre le contact avec cette chaîne du groupe TF1. Ce dispositif offre une diffusion plus flexible, combinant premières diffusions et séances de rattrapage au moment opportun.

Audiences encourageantes et stricte sélection de candidats anonymes

La relance de Secret Story sur les antennes du groupe TF1 repose sur des données d’audience solides, qui confortent l’intérêt économique du programme. La saison 2025, diffusée notamment sur TFX, a enregistré des scores satisfaisants malgré un contexte concurrentiel marqué par les grilles estivales. Les soirées d’élimination du jeudi ont captivé régulièrement près de 500 000 téléspectateurs en direct, avec un pic à 700 000 grâce au replay sur la plateforme TF1+. Ces chiffres traduisent une forte fidélisation des publics sur les cibles commerciales clés.

Les parts d’audience consolidées sont particulièrement élevées sur certaines catégories stratégiques : jusqu’à 13 % sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 12 % sur les 25-49 ans et un remarquable 22 % chez les 15-34 ans. Les quotidiennes, quant à elles, ont réussi à réunir autour de 600 000 téléspectateurs en cumul à sept jours, positionnant TFX au deuxième rang national sur la tranche des plus jeunes.

Sur le plan du casting, la production a tiré les enseignements des critiques qui avaient accompagné la relance de 2024, notamment liées à une surreprésentation d’influenceurs et de personnalités publiques. Christophe Beaugrand avait alors reconnu que la présence de candidats déjà identifiés avait fragilisé la dynamique des secrets, condition essentielle pour le succès du concept.

Pour l’édition 2026, les règles sont claires : seuls des candidats inconnus du grand public participeront. Ils seront des utilisateurs normaux des réseaux sociaux, mais aucun professionnel de la création de contenu ne sera admis dans la Maison des Secrets. Cette décision vise à restaurer l’intégrité du jeu et la surprise autour des secrets à découvrir tout au long de la saison.