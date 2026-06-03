Victoria Abril, muse de Pedro Almodóvar : son plus grand succès au cinéma est français

Victoria Abril se retrouve de nouveau au cœur d’un débat public après les récentes déclarations de Lucie Lucas, qui affirme ne plus vouloir « entendre parler » de l’actrice espagnole, qui incarnait sa mère à l’écran dans la série Clem. Dans une interview à Ciné Télé Revue, Lucie Lucas résume leur relation par une formule nette : « C’est le néant. Elle a perdu tout mon respect. » Ces propos relancent une polémique née fin 2023, après des accusations publiques de Lucie Lucas envers Victoria Abril ; à ce jour, aucun fait n’a été établi judiciairement et aucune procédure n’a été rendue publique.

Pour le grand public français, Victoria Abril reste associée au personnage fantasque de Caroline Boissier dans Clem, rôle qu’elle a endossé à partir de 2010 et qui l’a réintroduite sur le petit écran. Sa présence dans la série, auprès de la comédienne Lucie Lucas — qui joue la fille à l’écran — a fait d’Abril une figure familière pour plusieurs générations de téléspectateurs et lui a apporté une notoriété renouvelée en France.

Cette notoriété télévisuelle contraste avec un parcours surtout marqué par le cinéma d’auteur et des collaborations internationales. Victoria Abril s’est d’abord imposée en Espagne puis en Europe grâce à des rôles intenses et singuliers, qui lui ont valu reconnaissance critique et récompenses.

De l’aura almodovarienne au succès populaire français

Au début des années 1990, Pedro Almodóvar fait de Victoria Abril l’une de ses muses. Le cinéaste lui confie des rôles marquants, notamment dans Attache-moi ! et Talons aiguilles, ce dernier lui valant une nomination au César de la meilleure actrice. Son interprétation dans Amants lui apporte l’Ours d’argent de la meilleure actrice au festival de Berlin en 1991, distinction internationale mentionnée dans sa filmographie.

Pourtant, le plus large succès populaire de Victoria Abril en France n’est pas issu de son travail avec Almodóvar, mais d’une comédie. En 1995, elle crève l’écran dans Gazon maudit, réalisé par et avec Josiane Balasko. Dans ce film, Abril incarne Loli, au centre d’un triangle amoureux qui aborde frontalement l’homosexualité féminine avec un ton inédit pour une comédie grand public de l’époque. Le film attire près de quatre millions de spectateurs en France — plus précisément autour de 3,9 millions d’entrées — et obtient, à l’international, une distribution sous le titre French Twist ainsi qu’une nomination au Golden Globe du meilleur film étranger. En France, le scénario de Josiane Balasko et Telsche Boorman reçoit un César.

Victoria Abril a par la suite expliqué avoir modéré son activité cinématographique pour des raisons familiales, affirmant qu’elle privilégiait la prise en charge de ses enfants. À l’écran et à la télévision, elle a conservé une présence marquante, alternant rôles sombres et personnages plus solaires.

La récente rupture publique avec Lucie Lucas fait écho à un incident survenu fin 2023, lié à une tribune de soutien à Gérard Depardieu signée par Victoria Abril. À l’époque, Lucie Lucas avait formulé des accusations publiques à l’encontre de son ancienne partenaire de fiction ; Victoria Abril avait évoqué la possibilité d’une plainte pour diffamation, démarche qui n’a pas donné lieu à une procédure rendue publique. Début 2025 puis à nouveau ces derniers jours, Lucie Lucas a confirmé que leur relation semblait désormais rompue.