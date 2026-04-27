RDC : naissance d’une fillette à bord d’un vol entre Lubumbashi et Kinshasa

Dimanche 26 avril 2026, un événement rare et émouvant s’est produit à bord d’un appareil de la Compagnie africaine d’aviation reliant Lubumbashi à Kinshasa. Une passagère a mis au monde une fillette à plus de 9 000 mètres d’altitude.

La maman et son nouveau-né se portent bien, après une prise en charge improvisée qui a mobilisé plusieurs professionnels de santé présents parmi les voyageurs. L’accouchement, inattendu, s’est déroulé sans incident majeur grâce à l’intervention rapide de ces praticiens et d’un secouriste de la Croix-Rouge.

Parmi les secours, le Dr Jean-Paul Vwakya Wanzou, médecin installé à Kolwezi et spécialisé en chirurgie pédiatrique, a joué un rôle central. Il devait se rendre à Beni pour assurer des enseignements universitaires, mais une modification de son itinéraire la veille l’a conduit à embarquer sur ce vol à destination de la capitale.

Alors que l’avion était en croisière, une annonce a invité tout médecin à se manifester pour une urgence : le Dr Vwakya Wanzou s’est rendu sur place et a constaté que l’accouchement était déjà très avancé.

Un accouchement mené en urgence, sans matériel complet

La situation a évolué très vite. Le praticien a allongé la parturiente et assisté la naissance ; faute de temps et d’équipements, il a saisi le nourrisson à mains nues. Le bébé, une fille, a immédiatement montré des signes de respiration.

Un pédiatre également présent sur le vol a pris en charge les premiers soins du nouveau-né pendant que le Dr Vwakya Wanzou veillait à la mère : il a aidé à l’expulsion du placenta et, en l’absence de médicaments adaptés à bord, a réalisé les gestes nécessaires pour limiter le saignement, aidé par une secouriste de la Croix‑Rouge qui a contribué à favoriser la contraction utérine.

Selon le médecin, la naissance est survenue à 9 h 54, heure indiquée par son téléphone. Un passager a filmé la scène et les autres voyageurs ont salué l’arrivée de l’enfant par des applaudissements.

À l’atterrissage, les services hospitaliers attendait la mère et le bébé — la fillette pesait 2,9 kg — qui ont été pris en charge et transportés en ambulance. Le Dr Vwakya Wanzou a ensuite poursuivi son déplacement vers Beni. La vidéo de cet accouchement en plein ciel a depuis été largement relayée sur les réseaux sociaux.