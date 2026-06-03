Patrick Poivre d’Arvor visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles

Les accusations visant Patrick Poivre d’Arvor, ancien présentateur vedette du journal télévisé de 20 heures sur TF1, s’accentuent avec le dépôt de deux nouvelles plaintes pour viols et agressions sexuelles. Ces plaintes viennent s’ajouter aux nombreuses accusations déjà portées contre lui depuis plusieurs années, notamment celle très médiatisée de la journaliste Florence Porcel. Au total, treize femmes accusent publiquement Patrick Poivre d’Arvor de faits remontant à plusieurs décennies, ce qui alimente une enquête judiciaire en cours.

Les nouvelles plaignantes, révélées le 2 juin par RTL, ont décidé de se joindre à l’information judiciaire déjà ouverte contre l’ex-vedette de France Télévisions. Une des plaignantes dénonce des faits présumés survenus en 2001 alors que Patrick Poivre d’Arvor officiait encore sur TF1. La seconde évoque des faits datant de 2011, époque durant laquelle il présentait diverses émissions sur France Télévisions. Les victimes présumées, qui avaient une vingtaine d’années au moment des faits, auraient rencontré le journaliste dans un cadre strictement professionnel. Aucun détail complémentaire sur les circonstances exactes n’a été dévoilé.

Depuis la plainte initiale déposée en février 2021 par Florence Porcel, la pression médiatique et judiciaire sur Patrick Poivre d’Arvor ne cesse de croître. Dans son livre Honte, publié aux éditions Lattès, Florence Porcel relate notamment un viol en 2004 ainsi qu’une fellation imposée en 2009, deux agressions sexuelles attribuées à l’ex-présentateur. Cette démarche a permis de mettre en lumière, selon elle, les insuffisances du système d’aide aux victimes de violences sexuelles en France.

Patrick Poivre d’Arvor : où en est l’enquête ?

Poursuivant la procédure judiciaire, Patrick Poivre d’Arvor est actuellement mis en examen pour viol, notamment en raison des accusations portées par Florence Porcel. Malgré les accusations multiples, il conteste fermement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Son avocat affirme que l’ancien journaliste nie avoir commis « toute violence, sexuelle ou non, à l’égard des femmes qui l’ont accusé ». Ces démentis interviennent dans un contexte où les témoignages se multiplient. En mai 2025, dans une émission diffusée sur Mediapart, vingt femmes sont venues dénoncer publiquement les comportements qu’elles attribuent à Patrick Poivre d’Arvor.

Le journaliste et écrivain, âgé de 78 ans, est au cœur d’une affaire très médiatisée qui se distingue par la gravité des accusations et la notoriété de la personne mise en cause. L’enquête judiciaire progresse avec l’audition des différentes plaignantes et la poursuite de l’instruction. Par ailleurs, les médias continuent de suivre l’évolution de cette affaire, qui soulève également des questions autour du traitement judiciaire et médiatique des victimes de violences sexuelles dans le secteur des médias et du journalisme.