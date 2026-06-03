Marion Cotillard à Séoul : l’actrice de 50 ans adopte un look d’adolescente décontracté

Marion Cotillard, 50 ans, a surpris ses abonnés en adoptant à Séoul un look décontracté et résolument streetwear, loin des tenues sophistiquées qu’elle porte habituellement sur les tapis rouges. Sur une photo partagée en story Instagram, l’actrice apparaît en baskets noires, jean ample, T‑shirt blanc et gilet à capuche noir, ponctuant sa tenue d’un sac signé Chanel.

Habituée des créations haute couture et des apparitions glamour, notamment en tant qu’ambassadrice de la maison Chanel, Marion Cotillard montre ici une facette plus casual de son style. La star a relayé plusieurs poses inspirées de la culture streetwear, démontrant une volonté d’expérimentation vestimentaire lors de son séjour dans la capitale sud‑coréenne.

Ce choix de tenue intervient quelques semaines après sa présence remarquée à la 79e édition du Festival de Cannes. À l’occasion de la projection de Roma Elastica, le film de Bertrand Mandico présenté en Séance de Minuit dans la sélection officielle, l’actrice avait opté pour une robe en maille transparente qui a attiré l’attention des festivaliers et des photographes.

Un contraste assumé entre rue et tapis rouge

Le contraste entre les silhouettes aperçues à Séoul et celles portées à Cannes illustre la diversité des registres de Marion Cotillard. Sur les marches du festival, elle a enchaîné les looks formels et travaillés, incluant une version en cuir signée Chanel—une matière peu courante pour les robes de cérémonie—qui lui conférait une allure rock. L’une des tenues associées au festival se composait d’un top à fines bretelles et d’un décolleté en V, assorti à une jupe plissée et évasée, soulignée par une ceinture à logo.

À Séoul, la priorité affichée était le confort : silhouettes amples, sneakers et pièces proches du vestiaire adolescent. Malgré cette apparente décontraction, l’actrice n’a pas renoncé à un accessoire de luxe, le sac Chanel venant servir de fil rouge entre ses deux facettes stylistiques. Le mélange d’éléments streetwear et d’une pièce de maison de couture traduit une pratique répandue dans le monde de la mode, consistant à créer des contrastes entre pièces basiques et objets de luxe.

Les images publiées sur les réseaux montrent Marion Cotillard dans la rue, posant devant des décors urbains de Séoul et adoptant des postures qui soulignent l’influence street du look. Ces publications ponctuent une actualité mode marquée par ses récentes apparitions publiques, où se succèdent tenues de tapis rouge et tenues de ville montrant une gamme large de registres stylistiques.