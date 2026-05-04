RDC : saisie de l’avion de Jean-Pierre Bemba stationné depuis 19 ans au Portugal

Un appareil de type Boeing 727-100, dont la propriété est attribuée à Jean‑Pierre Bemba, a été placé sous scellés par les autorités portugaises sur l’aéroport de Faro. L’appareil, laissé sur le tarmac depuis près de vingt ans, est désormais considéré comme abandonné et montre des signes évidents de détérioration.

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Les services aéroportuaires du Portugal avaient adressé à l’intéressé une sommation l’enjoignant de remédier à la situation dans un délai strict de 60 jours. En plus de l’obligation d’enlever l’appareil, il lui était demandé de régler des frais de stationnement accumulés sur plusieurs années — une ardoise qui se chiffre à quasiment un million d’euros — faute de quoi l’avion serait confisqué.

Le Boeing, immobilisé sans entretien depuis près de deux décennies au bord de l’océan Atlantique, est désormais corrodé et jugé inapte au vol. La défense de Jean-Pierre Bemba l’avait déjà décrit comme « bon pour la casse » devant la Cour pénale internationale (CPI) en 2019, lorsqu’elle réclamait des dédommagements pour la dépréciation des biens saisis durant sa détention.

L’appareil avait été placé sous saisie en mai 2008 dans le cadre des procédures ouvertes contre Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. L’ancien vice-président congolais, fondateur du Mouvement de libération du Congo (MLC), était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par ses troupes en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Il a été détenu près de dix ans à Scheveningen, près de La Haye, avant d’être acquitté en appel le 8 juin 2018.

Le Boeing de Faro faisait partie d’un ensemble de sept aéronefs personnels saisis dans le cadre de la procédure, dont six stationnés à l’aéroport de Ndjili à Kinshasa, ces derniers ayant été démantelés par la Régie des voies aériennes congolaise. À cet ensemble s’ajoutaient deux villas, plusieurs véhicules au Portugal, une villa familiale à Bruxelles, des propriétés en RDC ainsi qu’un bateau de croisière fluvial sur le fleuve Congo.

Selon les éléments présentés par sa défense en 2019, le coût mensuel de stationnement et de maintenance de l’appareil à Faro s’élevait à 1 527 euros à l’époque de l’arrestation. Les clés de l’aéronef n’auraient été restituées par le bureau du procureur de la CPI qu’en septembre 2018, soit trois mois après l’acquittement, période durant laquelle la dette accumulée avait déjà atteint 981 954 euros. Selon la défense, un acheteur potentiel offrant un million d’euros aurait pu être trouvé si les clés avaient été remises plus tôt.

Un retour politique en RDC

Acquitté, Jean-Pierre Bemba a regagné Kinshasa en août 2018 et engagé un retour politique progressif. Candidat à la présidentielle de décembre 2018, il en avait été écarté par la Cour constitutionnelle pour subornation de témoins, condamnation distincte prononcée par la CPI. Il a ensuite recentré le MLC sur l’opposition à Joseph Kabila, avant de rallier la coalition Union sacrée formée autour de Félix Tshisekedi.

Nommé vice-Premier ministre chargé de la Défense nationale en mars 2023, puis vice-Premier ministre chargé des Transports lors du remaniement du gouvernement Suminwa en juin 2024, Jean-Pierre Bemba occupe désormais une position centrale dans l’exécutif congolais, à la tête d’un portefeuille qui couvre précisément l’aviation civile.

L’affaire du Boeing de Faro intervient dans un contexte où la justice américaine a parallèlement sanctionné, le 30 avril, l’ancien président Joseph Kabila pour son soutien présumé à la rébellion AFC/M23 active dans l’est du pays, témoignant d’une séquence dense de pressions internationales sur les biens et avoirs de figures politiques congolaises.