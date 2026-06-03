Patrick Bruel : disparition mystérieuse sur la plage de Dinard

À Dinard, une plaque portant le nom de Patrick Bruel a disparu de la cabine numéro 23 installée sur la grande plage de l’Écluse, provoquant l’attention des promeneurs et des riverains en raison du lien supposé entre cet emplacement et des faits aujourd’hui au cœur d’accusations judiciaires. La cabine, qui rappelle la présence du chanteur et acteur comme président du jury du festival du film britannique de Dinard en 2012, se trouve entre des cabines identifiées au nom de personnalités comme Nathalie Baye et Éric Cantona.

La disparition de la plaque a été constatée depuis quelques jours. Selon les éléments communiqués par la mairie de Dinard, l’absence ne résulte pas d’une décision municipale mais d’un acte qualifié de vandalisme. La cabine porte le numéro 23, référence directe à l’édition du festival présidée par Patrick Bruel en 2012, ce qui confère un poids symbolique à l’incident dans le contexte médiatique actuel.

Interrogée, la municipalité a confirmé qu’elle n’était pas à l’origine du retrait de la plaque et a annoncé son intention de la remettre en état, sans procéder toutefois à un remplacement immédiat. Motif avancé : la crainte d’une nouvelle dégradation dans un contexte jugé sensible. Une élue locale a indiqué que la question serait débattue prochainement au sein des instances municipales avant toute décision définitive.

Une tradition locale rattrapée par l’actualité judiciaire

La pose de cabines labellisées au nom des présidents du jury du festival de Dinard est une tradition bien ancrée dans la station balnéaire. Au fil des années, l’honneur a été attribué à des figures du cinéma et du spectacle telles que Jean Rochefort, Catherine Deneuve, Rupert Everett — remplacé au pied levé par Claire Chazal lors d’une présidence — ou encore Nathalie Baye. En 2012, Patrick Bruel avait bénéficié de cette reconnaissance et obtenu sa propre plaque sur la digue de l’Écluse.

La coïncidence entre la disparition de la plaque et les accusations visant l’artiste donne une résonance particulière à cet acte de dégradation. Parmi les plaintes dirigées contre Patrick Bruel, certaines portent sur des faits qui auraient été commis entre 1992 et 2019 ; l’une d’elles, déposée en septembre 2024 à Saint-Malo, vise des faits allégués en 2012 en marge du festival de Dinard. Ces plaintes ont été centralisées au parquet de Nanterre.

Sur le plan professionnel, Patrick Bruel a annulé la totalité de sa tournée dans les festivals d’été depuis l’éclatement des accusations. L’intéressé conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et demeure, à ce stade de la procédure, présumé innocent, selon les principes applicables en matière pénale.

La mairie de Dinard se trouve confrontée à un arbitrage délicat : rétablir rapidement la plaque risquerait une nouvelle dégradation tandis que laisser l’emplacement vide peut être perçu comme une prise de position. À ce propos, la municipalité a déclaré que la plaque serait remise en état mais que son remplacement n’interviendrait pas immédiatement, la décision restant suspendue à des discussions internes.