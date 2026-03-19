RDC : l’Union européenne s’engage à renforcer la gouvernance minière

L’Union européenne a annoncé un financement de 45 millions d’euros destiné au renforcement des technologies et des géosciences en Afrique pour la période 2026‑2029. Sept États du continent seront concernés par cette initiative, la République démocratique du Congo recevant une part notable — près de 11 millions d’euros — afin d’améliorer la cartographie, l’analyse et la valorisation de son sous‑sol. Ce programme, baptisé PanAfGéo+, a été formalisé lors d’une cérémonie officielle tenue à Kinshasa le jeudi 19 mars 2026 entre la délégation européenne et le ministère congolais des Mines.

Au moment de la signature, le ministre des Mines a salué ce partenariat comme un levier pour faire évoluer en profondeur le secteur minier national. Il a insisté sur l’ambition de parvenir, d’ici 2029, à une connaissance beaucoup plus fine du patrimoine souterrain pour mieux attirer et encadrer les investissements.

Le ministre Louis Watum a également rappelé que les informations recueillies devront profiter prioritairement à la RDC. Selon lui, mieux connaître le sous‑sol permet non seulement d’identifier de nouvelles ressources mais aussi de préparer leur exploitation de façon à générer de la valeur pour le pays.

Sur le plan international, Bruxelles place ce nouvel engagement dans un contexte concurrentiel où des puissances comme la Chine ou les États‑Unis sont déjà actives dans le secteur. Un membre de la délégation européenne a reconnu que l’arrivée de l’UE intervient après d’autres acteurs, mais que l’intervention reste pertinente.

Un appui encadré par des principes de transparence et de responsabilité

Fabrice Basil, chef de la représentation européenne à Kinshasa, a présenté l’Union comme un partenaire stable et soucieux de ses principes. Il a souligné la volonté de l’UE d’inscrire son action dans des critères de redevabilité et de transparence, et d’adopter une démarche responsable vis‑à‑vis de l’exploitation artisanale et de la protection des milieux naturels pour les générations futures.

Parmi les volets pratiques du projet figure la numérisation des archives géologiques, y compris des collections conservées au musée de Tervuren en Belgique. L’Union européenne a par ailleurs annoncé un financement supplémentaire de six millions d’euros destiné à mener ce chantier à son terme.