RDC : le M23 accusé d’attaques malgré le cessez-le-feu

Mardi, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont accusé le groupe M23, soutenu par le Rwanda, d’avoir mené de « multiples attaques » contre leurs positions dans l’est du pays, où des combats perdurent depuis vendredi et mettent en péril le fragile cessez-le-feu obtenu par la médiation américaine. Dans un communiqué, le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, a qualifié ces assauts de « quasi-quotidiens » et les a dénoncés comme une « violation intentionnelle et manifeste » de l’accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington en juin.