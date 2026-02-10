RDC : La société civile alerte les États‑Unis sur des deals miniers à risque de corruption

Dans une lettre ouverte datée du 9 février 2026, la coalition de la société civile Le Congo n’est pas à vendre a pris la parole à l’intention des autorités américaines.

Dans ce courrier, la coalition attire l’attention des destinataires sur des transactions qu’elle qualifie de « transactions présentant un grand risque de corruption ». Le texte met en garde contre les conséquences potentielles de ces opérations.

Le courrier fait référence à un projet d’acquisition porté par un consortium d’entreprises américaines, identifié comme Orion CMC, qui prévoit de reprendre 40 % des actifs détenus en République démocratique du Congo par le groupe minier suisse Glencore. Selon la même source, cette opération bénéficie de l’appui de la Société américaine de financement du développement international (DFC).