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Bénin : les nominations du conseil des ministres du 03 juin 2026

Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à une série de nominations dans plusieurs institutions et administrations publiques. La Présidence de la République, le Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que les ministères de l’Agriculture, de la Décentralisation, des Finances et du Budget sont notamment concernés par ces nouvelles désignations.

Personnalités dans cet article Romuald Wadagni

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Le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni lors de son investiture ce dimanche 24 mai 2024 PH: Présidence Bénin