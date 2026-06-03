Bénin : les nominations du conseil des ministres du 03 juin 2026
Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à une série de nominations dans plusieurs institutions et administrations publiques. La Présidence de la République, le Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que les ministères de l’Agriculture, de la Décentralisation, des Finances et du Budget sont notamment concernés par ces nouvelles désignations.
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SOMMAIRE
- IV- MESURES INDIVIDUELLES.
- A la Présidence de la République
- Au Conseil supérieur de la Magistrature
- Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
- Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
- Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
- Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique
les nominations suivantes ont été prononcées :
IV- MESURES INDIVIDUELLES.
Sous ce chapitre, les nominations suivantes ont été prononcées :
A la Présidence de la République
- Directrice générale de l’Agence nationale de Lutte contre la Malaria et les Moustiques : Madame Evelyne ALYKO
Au Conseil supérieur de la Magistrature
Personnalités extérieures membres
- Titulaires
- Madame Tido Catherine N’DA
- Monsieur Rigobert AZON
- Monsieur T. Félix HESSOU
- Monsieur Orou Gabé OROU SEGO
- Suppléants
- Monsieur Jonathan TAWEMA
- Monsieur Jocelyn DEGBEY
- Madame Francine BIO BAGOU
- Monsieur Bastien SALAMI
Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
- Directeur général de l’Agence pour le Développement de l’Elevage des Ruminants : Monsieur Sènan Aziz AGOSSOU
Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale
Préfets des départements ainsi qu’il suit :
- Alibori : Monsieur Ahmed Bello KY-SAMAH
- Atacora : Monsieur Jacques Rolland AMADOU
- Atlantique : Monsieur Raphaël AKOTEGNON
- Borgou : Monsieur Abdoul-Chakour ASSOUMA
- Collines : Monsieur Saliou ODOUBOU
- Couffo : Monsieur Ruffino d’ALMEIDA
- Donga : Madame Déré Lydie M. CHABI NAH
- Littoral : Monsieur Gilbert DEOU
- Mono : Monsieur Dêdêgnon Bienvenu MILOHIN
- Ouémé : Madame Marie AKPOTROSSOU
- Plateau : Monsieur Délonix KOGBLEVI
- Zou : Monsieur Laurent ZOMAÏ
Au ministère en charge des Finances et de la Microfinance
- Directeur général des Douanes : Monsieur Raouf MALEHOSSOU ABOUDOU
- Directeur général des Impôts : Monsieur Erick Maxime Mensah AKAKPO-DJIHOUNTRY
Au ministère en charge du Budget et de la Fonction publique
- Directeur général du Budget : Monsieur Albert MONTCHO.
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