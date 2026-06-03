Bénin: changement de tête au niveau de plusieurs préfectures

Le gouvernement béninois a procédé à la nomination de nouveaux préfets à la tête de plusieurs départements stratégiques du pays.

Ces désignations s’inscrivent dans la continuité de la réforme de l’administration territoriale et visent à renforcer la gouvernance locale.

Dans le département du Zou, Laurent ZOMAI a été nommé préfet. Il aura la charge de coordonner l’action de l’État dans l’un des pôles administratifs et économiques majeurs du centre du pays.



Dans le Littoral, département qui abrite la capitale économique, Ruffino d’ALMEIDA prend les rênes de la préfecture. Un poste sensible, au cœur des enjeux urbains, économiques et sécuritaires.

Dans le Couffo, la fonction préfectorale revient à KOGBLEVI Délonix Djiméco, appelé à piloter l’action administrative de l’État dans une zone à forts enjeux agricoles et sociaux.

Ces nominations traduisent la volonté des autorités de s’appuyer sur des profils jugés capables de faire appliquer les politiques publiques, d’assurer la coordination avec les collectivités locales et de garantir la présence effective de l’État sur le terrain.