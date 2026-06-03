Bénin – Conseil des ministres: Albert Montcho et Erick Maxime Akakpo Djihountry nommés à la tête du Budget et des Impôts

En conseil des ministres ce mercredi 3 juin 2026, le président Romuald Wadagni et son gouvernement ont procédé à de nombreuses nominations.

À l’issue du Conseil des ministres de ce jour, Albert Montcho a été nommé Directeur général du Budget. Il prend ainsi la responsabilité de la programmation budgétaire de l’État, du suivi de l’exécution des finances publiques et de la soutenabilité budgétaire, dans un contexte marqué par des exigences accrues de discipline et d’efficacité dans la gestion des ressources publiques.

Dans le même temps, Erick Maxime Akakpo Djihountry a été nommé Directeur général des Impôts. À ce poste stratégique, il aura pour mission de piloter la mobilisation des recettes fiscales, d’améliorer le rendement de l’administration fiscale et de poursuivre les réformes engagées en matière de modernisation et de lutte contre la fraude.

Ces nominations traduisent la volonté des autorités de consolider la gouvernance des finances publiques et de renforcer la performance des régies financières, piliers essentiels de la politique économique et budgétaire de l’État.