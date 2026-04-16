RDC : la justice ouvre une enquête après l’assassinat d’un entrepreneur sportif

Un drame a secoué Kinshasa dans la matinée du 10 avril 2026 Vally Amisi, jeune entrepreneur et président d’un club de football de la capitale, a été retrouvé mort, atteint de plusieurs balles. Figure connue du milieu sportif congolais, sa disparition a suscité une vague d’émotion et de messages de condoléances sur les réseaux sociaux.

Résidant en Afrique du Sud, Amisi se trouvait à Kinshasa pour des obligations professionnelles lorsque son corps a été découvert dans une ruelle du quartier de la Gombe, quartier où se concentrent les administrations et les activités économiques de la ville. Les premières investigations ont rapidement remis en question l’hypothèse d’un enlèvement par une milice armée.

Le dimanche 12 avril 2026 au soir, soit deux jours après la macabre découverte, la justice a lancé un avis de recherche visant une personne désormais présentée comme suspecte numéro un. Les enquêteurs indiquent que cet individu apparaît aux côtés de la victime sur plusieurs enregistrements de caméras de surveillance dont des extraits ont circulé sur Internet.

Sur ces images, la victime est notamment vue pénétrer dans un appartement en compagnie de cet homme. Peu après, le suspect ressort seul et s’active à masquer une caméra installée dans le couloir. Une séquence ultérieure montre un individu dans un ascenseur, avec ce qui semble être un corps inerte au sol.

Images de vidéosurveillance et suites de l’enquête

Selon les autorités, le suspect est toujours en fuite, mais le ministère de la Justice affirme que l’enquête suit son cours et que des arrestations ont déjà été effectuées dans le cadre de l’affaire. Les magistrats cherchent à reconstituer les dernières heures de la victime et à établir les motifs de ce qui apparaît aujourd’hui comme un assassinat ciblé.

La diffusion des images et la rapidité des commentaires sur les réseaux ont intensifié la pression sur les services judiciaires et policiers, tandis que le monde sportif congolais multiplie les hommages à la mémoire de Vally Amisi.