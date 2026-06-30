François Civil aménage une master bedroom et un potager dans sa maison de Fontainebleau

Canal+ diffuse ce 30 juin 2026 le film Deux pianos, porté par François Civil aux côtés de Charlotte Rampling et Hippolyte Girardot. En parallèle de sa visibilité cinématographique accrue depuis le succès de L’Amour ouf, l’acteur mène un projet personnel majeur : la rénovation d’une maison achetée près de Fontainebleau, pensée autour du design, de la nature et de l’escalade.

François Civil, devenu l’un des comédiens les plus sollicités du cinéma français, a décrit cette acquisition comme « un rêve de longue date » lors d’un entretien accordé au Monde. Particularité de cette opération immobilière : il l’a menée avec un ami, afin de partager les responsabilités et d’aborder plus sereinement cette étape.

Située à proximité immédiate de la forêt de Fontainebleau, la demeure est en cours de rénovation. L’acteur affiche des choix précis pour les espaces intérieurs, privilégiant chaleur, fonctionnalité et une esthétique éloignée des modes passagères.

Une maison pensée entre confort, mobilier et nature

Parmi les ambitions affichées figure la création d’une vaste master bedroom avec salle de bains attenante, conçue comme un « cocon » où confort et simplicité se rejoignent. À contre-courant des tendances minimalistes actuelles, François Civil a notamment exprimé son souhait d’installer de la moquette dans cette suite parentale, matériau qu’il apprécie pour son aspect chaleureux malgré son désamour prolongé dans certains intérieurs contemporains.

Le comédien s’est aussi investi dans le design d’intérieur du projet. Passionné par le mobilier du XXe siècle, il a acquis une pièce emblématique : la chaise longue LC4, un meuble souvent associé à Le Corbusier mais dont il rappelle volontiers l’implication de Charlotte Perriand dans la création. Ce fauteuil, acheté pour marquer cette étape, est traité comme un élément central de la décoration plutôt que comme un simple ornement.

La présence de végétation intérieure occupe une place importante dans ses choix : de nombreuses plantes vertes sont prévues pour végétaliser les pièces et apporter une atmosphère apaisante. L’acteur reconnaît toutefois ses limites en matière de jardinage et relate, avec humour, devoir parfois utiliser une échelle pour arroser une plante devenue trop haute : « je suis obligé de sortir une échelle pour l’arroser, elle fait un peu la gueule car je n’ai pas la main verte. »

Le choix de Fontainebleau répond à des exigences pratiques et personnelles : rester proche de Paris, tout en profitant d’un cadre naturel propice aux loisirs. La forêt voisine est renommée pour ses blocs d’escalade, un terrain de jeu que François Civil fréquente régulièrement.

L’escalade figure parmi ses grandes passions. Il a expliqué à HugoDécrypte avoir découvert cette discipline grâce à un ami, puis s’y être rapidement pris : « j’y suis allé, j’ai adoré. Tout de suite j’ai su que ça allait être ma came. » Il pratique l’activité au minimum une fois par semaine et se rend également sur les blocs naturels de Fontainebleau lorsque son emploi du temps le permet.

La maison comprendra par ailleurs un potager, un espace de travail manuel où l’acteur entend cultiver un contact régulier avec la terre et les saisons, malgré son manque d’expérience avoué en jardinage.