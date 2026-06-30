Stéphane Plaza a attribué un surnom dégradant à une ex dans son répertoire téléphonique

Stéphane Plaza, célèbre animateur de télévision et agent immobilier, traverse actuellement une tempête judiciaire aux répercussions significatives sur sa vie personnelle et professionnelle. Lors d’une audience récente devant la cour d’appel de Paris, il a détaillé l’ampleur des conséquences que cette affaire a engendrées, notamment une dégradation importante de sa situation financière et des tensions au sein de son réseau d’agences immobilières. Malgré les accusations qui pèsent contre lui, Stéphane Plaza nie fermement les faits reprochés et conteste la procédure judiciaire en cours.

L’ancien visage emblématique de M6 a expliqué qu’il n’est désormais plus salarié de la chaîne, ce qui a eu un impact direct sur ses revenus. “Je n’ai plus de salaire”, a-t-il déclaré, précisant avoir perdu la gestion de 500 agences immobilières. Il insiste néanmoins sur le fait qu’il continue à vivre de ses agences restantes et ne se considère pas comme une personne à plaindre. Selon des informations relayées par le magazine Closer, Stéphane Plaza percevrait aujourd’hui un revenu mensuel d’environ 9 000 à 12 000 euros.

Les difficultés ne se limitent pas aux finances. L’animateur doit également faire face à des relations tendues avec certains de ses franchisés, qui se disent pénalisés par l’affaire. Cette période difficile a été qualifiée par Stéphane Plaza de “descente aux enfers”. L’animateur exprime son profond ressenti en évoquant une sensation d’injustice qui le ronge. Depuis qu’il a été écarté du retour de l’émission “Recherche appartement ou maison” sans sa participation, Stéphane Plaza affirme ne vouloir qu’une seule chose : “qu’on me redonne mon honneur”.

Stéphane Plaza face aux accusations : contestations et éléments du dossier

Stéphane Plaza conteste catégoriquement toutes les accusations graves qui lui sont adressées. Si l’animateur reconnaît avoir pu adopter par moments une attitude franche, voire qualifiée de “gros beauf”, “immature” ou “goujat”, il rejette formellement les accusations d’actes de violence. Concernant un incident qui aurait entraîné la fracture de trois doigts, Plaza évoque des “violences involontaires” et affirme qu’“un accident n’est pas une agression”.

Son ex-compagne, Amandine, cité dans le dossier, a exprimé sa souffrance en déclarant : “C’est dur. Il faut que ça s’arrête. Qu’il se rende compte de ce qu’il fait, du mal qu’il fait.” Ces propos traduisent une dimension personnelle importante du litige en cours.

Parmi les éléments déposés par la partie plaignante, figurent également les déclarations d’une seconde plaignante qui accuse Stéphane Plaza d’avoir inscrit un surnom injurieux – en l’occurrence “la pute” – à côté de son prénom dans son téléphone portable. Cette révélation alimente le dossier et complique la situation judiciaire de l’animateur.

Sur le plan juridique, sa défense insiste sur le fait que son image de “coureur de jupons” ne constitue en aucun cas une preuve de culpabilité pénale. Son avocat a rappelé que ce type de comportement, même controversé, ne suffit pas à justifier une condamnation. Actuellement, Stéphane Plaza demande “l’annulation pure et simple” de la condamnation qui pèse contre lui. La procédure judiciaire suit son cours au moment où ces éléments sont rendus publics.