Christophe Licata : sa première apparition télévisée à 6 ans avec Marie-Ange Nardi

Christophe Licata demeure l’un des danseurs les plus emblématiques de la télévision française, notamment grâce à sa participation régulière à l’émission phare de TF1, Danse avec les stars. Révélé récemment dans un nouveau duo avec Lucie Bernardoni lors de la dernière saison, le danseur poursuit une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies, commencée dès son enfance. Sa trajectoire exceptionnelle, mêlant passion, travail acharné et fidélité au petit écran, fait de lui une figure incontournable de la danse télévisée, dont le parcours inspire un large public.

Le 10 janvier 2026, Lucie Bernardoni découvrait en direct lors d’un prime de la Star Academy qu’elle allait partager la piste de danse avec Christophe Licata. Cette annonce marque le début d’une nouvelle aventure pour le danseur, qui enrichit ainsi sa quinzième saison dans l’émission de TF1, renouvelant avec constance sa présence auprès des stars et du public. Mais avant d’incarner cette figure majeure de la télé-réalité dansante, Christophe Licata a tracé une route longue et progressive, ancrée dans une passion précoce pour la danse.

Originaire de La Ciotat, Christophe Licata est rapidement attiré par la danse latine qu’il pratique avec sa sœur. Cette passion familiale leur permet de participer à de nombreux concours dans le sud de la France, donnant très tôt une dimension compétitive à ses ambitions. Sa première apparition télévisée intervient alors qu’il n’a que six ans, sur le plateau de l’émission estivale populaire de France 3, 40° à l’ombre. En compagnie de l’animatrice Marie-Ange Nardi, il présente un numéro de danse dans des conditions difficiles, sous une chaleur importante, mais cette expérience marque le coup d’envoi d’une relation durable avec le monde du spectacle.

Un parcours jalonné de rencontres et de réussites télévisuelles

Durant son adolescence, Christophe Licata multiplie les apparitions à la télévision, notamment sur le plateau de l’émission C’est mon choix, animée par Évelyne Thomas. En dansant lors d’un concours avec sa sœur, il remporte non seulement le trophée mais établit aussi une rencontre déterminante avec Coralie, future épouse et partenaire de danse. Leur union en 2012 et la naissance de leur fils Livio en 2017 coïncident avec l’ouverture de leur propre école de danse, où ils enseignent leur passion familiale. Ce couple lié par la danse contribue à féconder le milieu artistique local tout en continuant à cultiver leur rêve à l’échelle nationale.

Le parcours de Christophe Licata n’a pour autant pas été exempt de défis. Abandonnant ses études, il finance ses entraînements à travers divers petits boulots, preuve de la détermination nécessaire pour s’imposer dans un milieu compétitif. Son travail paie lorsque TF1 lui offre en 2011 une place dans la toute première promotion de danseurs professionnels de Danse avec les stars. Dès sa première saison, il porte Amel Bent jusqu’en finale, mettant en avant ses qualités pédagogiques et chorégraphiques au-delà de ses compétences de danseur.

Au fil des saisons, Christophe Licata s’impose comme un pilier de l’émission, accompagnant un large éventail de célébrités issues de divers univers : chanteurs, acteurs, personnalités médiatiques. Parmi ses partenaires figurent Rossy de Palma, Nâdiya, Laëtitia Milot, Ophélie Winter, Nathalie Péchalat, Priscilla Betti, Sylvie Tellier, Tatiana Silva, Héloïse Martin, Linda Hardy, Dita Von Teese, Léa Elui, Inès Reg, Mayane et Lucie Bernardoni. Trois de ses duos ont également accédé à la finale, confirmant ainsi son talent et sa popularité.

Lors de la quinzième saison en 2026, Christophe Licata et Lucie Bernardoni terminent à la quatrième place après une élimination en demi-finale. Cette performance confirme son rôle d’acteur majeur du succès de l’émission, toujours apprécié des téléspectateurs pour son expertise et son engagement. En parallèle de sa carrière télévisée, il conserve un lien fort avec sa ville natale de La Ciotat où réside une partie de sa famille, témoignant d’un attachement personnel et durable à ses racines.