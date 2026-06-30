Stéphane Plaza demande l’annulation de sa condamnation en pleine affaire Patrick Bruel

Le 26 juin, Stéphane Plaza, célèbre animateur de télévision, est de nouveau passé devant la cour d’appel de Paris, contestation importante dans une affaire de violences. Condamné en première instance pour des faits de violences physiques et psychologiques entre 2018 et 2022 envers une ancienne compagne, il avait écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis. Malgré cette condamnation, Stéphane Plaza nie toujours les accusations portées contre lui. En première instance, il avait été relaxé des accusations similaires émanant d’une autre ancienne compagne.

Lors de cette nouvelle audience, les avocats de la plaignante ont exprimé l’importance d’une procédure plus sérieuse et respectueuse. Me Benjamin Chouai et Me Lisa Gordet ont déclaré à l’AFP que leur cliente, confrontée une nouvelle fois à Stéphane Plaza, espérait des débats plus sobres que lors du premier procès. Par ailleurs, selon le journal La Dépêche, Stéphane Plaza aurait déposé plainte pour cyberharcèlement contre plusieurs femmes qui l’accusaient, plainte qui a finalement été classée sans suite.

Une autre affaire qui fait du bruit

Parallèlement à ce dossier, une autre affaire médiatique concerne l’artiste Patrick Bruel, poursuivi pour plusieurs accusations de viols et d’agressions sexuelles. Placé sous contrôle judiciaire, il est soumis à des mesures spécifiques, notamment une obligation de suivre des soins psychologiques. Ces mesures visent, selon la décision judiciaire, à prévenir tout risque de récidive.

Patrick Bruel clame son innocence et dément fermement les accusations à son encontre. Sur ses réseaux sociaux, il a affirmé : « Jamais je n’ai forcé une femme« , ajoutant qu’il n’a jamais utilisé la drogue, la manipulation ou la contrainte, ni abusé de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties. Il a également annoncé son intention de se défendre pour le soutien qu’il reçoit de sa famille, ses amis, son équipe et son public.

Il a souligné l’importance, à ses yeux, de respecter les principes fondamentaux de la justice, en insistant sur la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable et le respect des procédures judiciaires. Malgré ces accusations, Patrick Bruel a affirmé sa volonté de poursuivre son métier avec le même engagement et la même passion.