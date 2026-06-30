Adriana Karembeu obtient une première victoire judiciaire face à son ex-mari Aram Ohanian

Le conflit judiciaire opposant Adriana Karembeu à son ex-mari Aram Ohanian vient de connaître un développement majeur. Le parquet de Paris a décidé de classer sans suite l’enquête lancée en mars dernier à la suite des accusations portées par l’homme d’affaires contre l’ancienne mannequin. Ce classement sans suite est motivé par l’absence d’éléments suffisamment probants pour caractériser les infractions évoquées dans la plainte déposée. Ainsi, aucune poursuite pénale ne sera engagée contre Adriana Karembeu sur la base des accusations actuellement en cause.

Depuis plusieurs mois, la mésentente entre Adriana Karembeu et Aram Ohanian était au centre d’une controverse judiciaire. En mars, ce dernier avait alerté la justice en formulant des accusations graves, comprenant notamment des allégations de « corruption de mineur » ainsi que « d’abandon d’enfants ». Ces accusations avaient suscité une enquête approfondie menée par les autorités compétentes afin de vérifier la véracité des faits dénoncés et leurs conditions.

Après un examen minutieux et plusieurs semaines d’investigations, le parquet de Paris a rendu sa décision le 23 juin. Le dossier a été classé sans suite au motif principal d’ »absence d’éléments caractérisés ». Le ministère public a souligné que les preuves collectées ne suffisaient pas à établir de manière claire et précise les faits reprochés. Par conséquent, les conditions légales requises pour engager des poursuites pénales n’étaient pas remplies, conduisant à l’abandon de l’enquête.

Un point d’étape déterminant dans le litige entre Adriana Karembeu et Aram Ohanian

Cette décision du parquet représente une étape significative dans la procédure judiciaire entre les deux anciens conjoints. Pour Adriana Karembeu, cela correspond à la levée d’une épée de Damoclès qui pesait sur elle depuis le dépôt de cette plainte. Elle bénéficie ainsi d’une première issue favorable qui écarte, au moins temporairement, les accusations les plus sérieuses portées contre elle.

Il convient de noter que ce classement sans suite ne met pas fin au différend global qui oppose la célèbre mannequin à son ex-mari. Ce dossier judiciaire reste complexe et susceptible d’évolutions futures selon les initiatives des parties concernées. Cependant, à ce stade, la justice estime que les éléments recueillis lors de l’enquête ne permettent pas de qualifier les infractions invoquées dans la plainte déposée au printemps dernier.

Sur le plan personnel, Adriana Karembeu poursuit désormais une nouvelle étape de sa vie, notamment en partageant sa vie avec le chanteur Marc Lavoine. Cette situation judiciaire apaisée peut apporter un nouveau contexte à ses engagements personnels et professionnels tout en restant attentive aux suites judiciaires éventuelles.

Par ailleurs, l’avocate de l’ancienne mannequin a annoncé son intention d’engager des poursuites contre Aram Ohanian pour dénonciation calomnieuse. Cette démarche juridique vise à répondre aux accusations initiales en s’appuyant sur le classement sans suite prononcé par le parquet, considéré comme un élément clé soulignant le manque de fondement des accusations portées.