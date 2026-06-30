Lucie Bernardoni a gagné 40 000 euros pour participer à Danse avec les stars

Le nom de Lucie Bernardoni a beaucoup fait parler de lui ce printemps, mais pour des raisons bien éloignées des projecteurs de la télévision. Le 9 avril 2026, la répétitrice de la célèbre émission Star Academy a choisi de répondre aux accusations portées contre elle dans les médias. En effet, après des allégations de violences sur sa fille formulées par son ancien compagnon, elle a décidé de briser le silence à travers une interview accordée au Parisien.

Dans cette prise de parole, Lucie Bernardoni a vigoureusement contesté les accusations, les qualifiant de « mensonges » et évoquant un véritable « acharnement » à son encontre. Cette affaire a éclipsé une autre actualité importante la concernant, à savoir sa participation à la quinzième saison de Danse avec les stars, qui s’est conclue quelques jours plus tard avec son élimination avant les demi-finales.

Au-delà de sa carrière musicale et télévisuelle, sa présence dans cette compétition de danse a suscité un intérêt marqué, notamment en raison de sa cote de rémunération révélée dans la presse.

Une rémunération révélatrice du statut des candidats dans « Danse avec les stars »

Lucie Bernardoni s’est lancée dans un défi physique et professionnel ardu en rejoignant le casting de la quinzième saison de Danse avec les stars. Partageant son temps entre les répétitions intensives avec son partenaire de danse et son rôle de coach vocale à la Star Academy, elle a dû concilier un emploi du temps chargé et exigeant. Christophe Licata, danseur phare de l’émission et son partenaire cette saison, n’a pas manqué de louer son sérieux et son implication tout au long de la compétition.

Concernant sa rémunération pour cette émission très regardée sur TF1, bien que la chaîne ne communique jamais officiellement sur les cachets des participants, le magazine Public a dévoilé des montants supposés obtenus par certains candidats. Lucie Bernardoni aurait ainsi perçu environ 40 000 euros pour sa participation. Cette somme la place dans une catégorie moyenne par rapport à ses concurrents pour cette édition.

Par exemple, des célébrités de renommée internationale ou nationale ont négocié des contrats supérieurs, comme l’acteur américain Ian Ziering, réputé pour son rôle dans la série « Beverly Hills 90210 », qui aurait reçu 130 000 euros, plus une prime hebdomadaire de 10 000 euros après un mois de compétition. De son côté, la nageuse Laure Manaudou aurait touché un cachet de l’ordre de 100 000 euros, tandis que la candidate Maghla était rémunérée à hauteur de 90 000 euros.

Dans cette hiérarchie, Lucie Bernardoni partage ce palier avec d’autres participants tels que Samuel Bambi, qui deviendra le vainqueur de la saison, et Angélique Angarni-Filopon. Ces montants dépassent ceux de certains candidats comme Marcus (30 000 euros) ou Emma, la moins bien payée, avec seulement 25 000 euros.

Son parcours dans l’émission s’est arrêté à la quatrième place, après dix semaines de compétition, témoignant de ses capacités à s’imposer au sein d’un concours où la compétition est rude. Son association avec Christophe Licata, l’un des danseurs les plus expérimentés de « Danse avec les stars », a été déterminante. Ce dernier a accompagné plusieurs célébrités dans les saisons précédentes, parmi lesquelles Amel Bent, Laëtitia Milot, Priscilla Betti ou encore Inès Reg, cumulant plusieurs podiums et plusieurs secondes places.

Au fil de la quinzième saison, Christophe Licata a salué la progression constante de sa partenaire, soulignant en particulier son professionnalisme malgré les contraintes multiples. Cette collaboration a donné lieu à une performance saluée, malgré l’élimination intervenue juste avant la dernière étape de la compétition.

L’exemple de Lucie Bernardoni illustre également que le montant de la rémunération dans ce type d’émissions ne garantit en rien une victoire ni une place assurée dans les dernières phases. Certains des cachets les plus élevés n’ont pas empêché des éliminations précoces, tandis que des candidats à la rémunération plus modeste ont souvent réussi à convaincre le public et le jury.