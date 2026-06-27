Samuel Benchetrit installe une bibliothèque dans sa maison avec Vanessa Paradis

Ce 26 juin 2026, Samuel Benchetrit fête ses 53 ans. Écrivain, réalisateur, dramaturge et scénariste, compagnon de Vanessa Paradis, il trouve son équilibre loin des projecteurs dans une maison du début du XXe siècle située à une soixantaine de kilomètres de Paris, où il affirme avoir été le premier à y passer la nuit depuis près de vingt ans et où il a installé une bibliothèque sur mesure, cœur de son refuge créatif.

Acquise en 2021, cette propriété ancienne est décrite par l’auteur comme un lieu qui lui a immédiatement donné le sentiment d’appartenance. Benchetrit, connu pour ses romans tels que Chroniques de l’asphalte et pour ses activités au cinéma et au théâtre, privilégie la discrétion ; la maison est devenue, selon ses propres mots, un espace de travail et de ressourcement loin de l’agitation parisienne.

Le récit de l’achat et de l’installation souligne une particularité singulière : la précédente propriétaire n’utilisait la demeure que de jour, se contentant d’entretenir le jardin sans y passer la nuit. L’information a été rapportée par l’intéressé au JDD Magazine, qui rapporte sa surprise puis sa satisfaction d’avoir été « le premier à y passer une nuit depuis vingt ans ». Pour Benchetrit, attaché aux lieux et à leur mémoire, cette première nuit revêtait une portée symbolique.

Un refuge préservé, centré sur la bibliothèque

Plutôt que d’entreprendre d’importants travaux de modernisation, Samuel Benchetrit a choisi de respecter l’âme de la maison. Les transformations restent minimes : il n’a pas cherché à imposer un nouveau style ou des équipements ostentatoires. Sa première priorité a été de faire réaliser une immense bibliothèque sur mesure, conçue pour accueillir les nombreux ouvrages qu’il dit avoir achetés au fil de sa vie.

Cette bibliothèque est rapidement devenue l’élément central de la maison. Elle reflète l’univers de l’écrivain, façonné par la littérature, le cinéma et le théâtre, et occupe une place importante dans la demeure qu’il partage ponctuellement avec Vanessa Paradis. Les deux artistes ont conservé une pratique partagée du travail tout en préservant chacun leurs espaces : ils ont collaboré au cinéma sur le film Chien, où ils se sont rencontrés en 2016, puis ont officialisé leur union en 2018. Ils ont également travaillé ensemble sur le projet cinématographique Cette musique ne joue pour personne et sur la pièce de théâtre Maman.

Dans sa vie quotidienne, Benchetrit privilégie la simplicité. Il s’installe parfois seul pendant plusieurs jours dans la maison pour écrire, et travaille fréquemment dans la cuisine, un choix dicté, selon lui, par des habitudes liées à ses lieux de travail parisiens, où l’odeur de cigarette l’avait poussé à adopter cet espace informel. À la campagne, la maison conserve une atmosphère presque inchangée, transformée principalement par la présence des livres et par l’usage qu’en fait son nouvel occupant.