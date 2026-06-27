Thomas Isle réagit après son éviction brutale d’Europe 1 et dit « du mal à y croire »

Thomas Isle, animateur emblématique d’Europe 1, a annoncé ce jeudi 25 juin 2026 l’arrêt brutal de son émission matinale « Culture Médias », après trois ans à la tête de ce rendez-vous devenu incontournable. Ce programme, diffusé chaque matin de 10h à 11h30, ne sera pas reconduit à la rentrée, une décision prise dans le cadre d’un recentrage éditorial de la station. Europe 1 souhaite en effet renforcer sa couverture de l’actualité politique à l’approche de la présidentielle, optant pour une nouvelle formule portée par Pascal Praud et Christine Kelly, qui reprendront la tranche horaire occupée jusqu’ici par Thomas Isle.

Arrivé en 2023 pour succéder à Philippe Vandel, Thomas Isle voit ainsi son aventure s’interrompre de manière abrupte. En ouverture d’antenne vendredi 26 juin, visiblement ému, il a annoncé la nouvelle à ses auditeurs avec franchise et émotion, soulignant la difficulté à croire cette décision : « J’ai moi-même encore un peu de mal à y croire ». Il a également évoqué son attachement profond à « Culture Médias », qualifiant l’émission de « petite bulle de joie » qu’il devait désormais laisser éclater.

Depuis son lancement en 2019, « Culture Médias » s’était imposée comme un rendez-vous matinal essentiel pour les passionnés du secteur culturel et médiatique. Par son approche quotidienne, mêlant interviews d’animateurs, journalistes, producteurs, artistes et auteurs, l’émission animée par Thomas Isle permit à ses auditeurs de décrypter l’actualité et de participer à plusieurs séquences interactives. En janvier 2026, la 500e émission avait été fêtée en grande pompe sur le plateau du Buzz TV, symbole d’une longévité et d’un succès constants, qui laissaient présager une continuité prometteuse.

Un départ qui marque un changement stratégique chez Europe 1

Ce départ s’inscrit dans une volonté affirmée par la direction d’Europe 1 de réorienter sa ligne éditoriale. La station ambitionne de muscler son traitement de l’actualité politique à l’approche de l’élection présidentielle française. C’est dans ce contexte que la tranche de « Culture Médias » sera confiée dès septembre à Pascal Praud et Christine Kelly, deux figures connues des auditeurs et déjà présentes dans la grille des programmes, qui apporteront une nouvelle dynamique à la matinale.

La direction a cependant proposé à Thomas Isle de prendre en charge une autre émission en soirée, une offre que ce dernier a préférée décliner. Dans ses explications, il a affirmé vouloir préserver le souvenir intact de « Culture Médias », qualifiée de « belle émission » qu’il a eu la chance d’animer, entouré d’une équipe dont il soulignait la qualité, ainsi que d’un public fidèle et engagé. Par cette décision, il laisse entendre qu’il ne poursuivra pas son aventure sur les antennes d’Europe 1 à la rentrée prochaine.

La fin officielle de « Culture Médias » est fixée au vendredi 3 juillet 2026. Ce jour-là, Thomas Isle et son équipe feront leurs adieux aux auditeurs, mettant un point final à cette tranche horaire qui aura marqué les esprits depuis plus de trois ans. Dès la rentrée, Pascal Praud et Christine Kelly prendront la relève avec une nouvelle formule, dans le cadre du repositionnement stratégique voulu par Europe 1 pour ses programmes.