Quentin Mosimann de la Star Academy annonce qu’il est devenu papa après avoir été donneur

Quentin Mosimann a annoncé mercredi 24 juin qu’il est devenu père il y a deux ans, en aidant sa proche amie et manager, Maud Brooke, à concrétiser son projet de maternité. L’ancien gagnant de la Star Academy a expliqué sur France Inter avoir d’abord accepté d’être le donneur afin que Maud puisse avoir un enfant en tant que mère célibataire, avant que la naissance ne transforme sa perception de la paternité.

Selon ses déclarations, les modalités de cet engagement ont été formalisées par un acte notarié précisant que le musicien n’aurait « ni droit, ni devoir, ni obligation » vis-à-vis de l’enfant. Les deux protagonistes avaient, à l’origine, encadré légalement leur accord pour clarifier les rôles et protéger chacun dans ce projet atypique.

Présent lors de l’accouchement, Quentin Mosimann relate avoir été saisi par l’émotion au moment du peau-à-peau proposé par la sage-femme. Sur France Inter, il a décrit ce contact comme « un électrochoc, le plus gros électrochoc de toute ma vie », ajoutant s’être rendu compte à cet instant qu’il était désormais « papa » et qu’un sentiment de responsabilité et d’objectif s’était imposé à lui.

Une construction familiale réajustée après la naissance

Le DJ et la jeune femme, identifiée dans ses propos comme Maud Brooke, ont ensuite convenu de reconnaître la filiation de la petite, prénomée Hayden. D’après l’interview, Maud aurait accueilli les sentiments naissants de Quentin et les deux alliés ont officialisé la situation familiale après la venue au monde de l’enfant.

Quentin Mosimann a également relaté avoir demandé à Maud la transmission de son nom de famille à l’enfant, une demande symbolique selon ses propres mots qui traduit l’attachement qui s’est noué depuis la naissance. Cette démarche est présentée par l’artiste comme l’expression d’un lien fort établi au fil des mois.

Deux ans après l’événement, il a choisi de rompre le silence lors d’une chronique diffusée sur France Inter. Dans un message adressé à sa fille, illustré par une photo, il a écrit : « Ça fait deux ans maintenant qu’on vit cette histoire. Deux ans qu’on se cache et deux ans que je crève d’envie de dire au monde entier à quel point je t’aime. »

Lors de cette prise de parole radiophonique, il a détaillé sa déstabilisation initiale et les pleurs éprouvés au moment du contact avec le nouveau-né. Il a dit encore : « Cette chronique, elle est pour toi. Pour les nuits. Pour le piano. Pour les matins où je sais. Pour cette chanson qui porte ton prénom. »

La diffusion de son témoignage a été relayée par France Inter, qui a résumé l’intervention en soulignant que le DJ racontait avoir vécu un électrochoc au moment du peau-à-peau, lors duquel il a pris conscience de sa paternité (tweet publié le 24 juin 2026).