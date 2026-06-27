Qualifs UFOA- B U17 2026: 29 Guépards cadets convoqués pour un stage

Les Guépards U17 du Bénin entrent dans une nouvelle phase de leur préparation en vue des éliminatoires UFOA-B qualificatives pour la CAN U17 2026. Le sélectionneur intérimaire Frédéric Hounkponou a convoqué un groupe de 29 joueurs pour un stage intensif au Centre d’excellence de Missérété du 29 juin au 5 juillet prochain.

À quelques mois des éliminatoires de la zone UFOA-B qualificatives pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17, la sélection nationale du Bénin poursuit activement sa préparation. Le sélectionneur intérimaire, Frédéric Hounkponou, a lancé un nouveau regroupement ce lundi 29 juin avec un groupe resserré de 29 joueurs. Après un premier stage organisé en mai dernier, qui avait permis d’observer près d’une soixantaine de jeunes talents, le staff technique passe désormais à une étape plus structurée de sa préparation.

L’objectif est clair : façonner un groupe compétitif capable de jouer les premiers rôles lors du tournoi qualificatif. Ce deuxième stage se déroule du 29 juin au 5 juillet au Centre d’excellence de Missérété, avec au programme des séances d’entraînement intensives ainsi que des matchs amicaux destinés à évaluer les automatismes et la cohésion collective.

Une liste élargie mais déjà resserrée

Dans la continuité du travail de détection, le sélectionneur a convoqué un groupe composé de trois gardiens, onze défenseurs, dix milieux de terrain et huit attaquants. Une sélection qui reflète la volonté du staff de maintenir une forte concurrence à tous les postes. Parmi les joueurs retenus, plusieurs évoluent déjà dans des centres de formation reconnus du pays, tandis que d’autres évoluent à l’étranger, à l’image de certains profils basés en France et en Espagne, témoignant de la diaspora de plus en plus suivie par les encadreurs techniques.

Ce stage intermédiaire constitue une étape décisive dans le processus de sélection. Le staff technique entend affiner ses choix, tester différentes associations et évaluer la capacité des joueurs à s’adapter aux exigences du haut niveau. À terme, l’objectif est de bâtir une équipe compétitive en vue du tournoi qualificatif UFOA-B U17, prévu du 16 au 29 novembre 2026 au Burkina Faso, avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens

FAROUK Rachidi (JSCA)

ALASSANE Faozane (Loto-Popo)

TOURE Markouk (Bassila)

Défenseurs

GANDONOU Falop (AS TAM)

GOMINA Aminou (USSK)

ALASSANE Mohamed (T Hors Pair80)

KPOKILIKPO Ayouba (CAFO)

KATCHEKPELE Machalaou (CAFO)

BONI BOUKARY Hamouza (CE Missérété)

FAGBOHOUN Zorif (CE Missérété)

KOUDENOUKPO Gérard (CE Missérété)

Milieux de terrain

DASSI Owen (CEFES)

DOSSOU YOVO Benoit (CE Missérété)

MEVOWANOU Abel (AS TAM)

HOWANOU Chaphath (ASAC du Bénin)

HOUNHOUI Vianney (AS Lagarde)

SOKPINTIN Divin (Espagne)

FATON Parfait (France)

ADEOTCHOUN Bienvenu (CEFES)

HOUSSOU Wilfrid (Ewédjè FC)

OLANIGNAN Bayan (AS TAM)

GANHOUTODE Précieux (AS UMSA)

Attaquants

ADETOLA Razack (Dream Éduc Foot)

NOUNAGNON NOUKPO Kevin (CE Missérété)

MEVOGNON Rivaldo Peres (CE Missérété)

MAMAM Bachirou (USSK)

BAH LEMAN Noureni (Djougou)

AHEHEHINNOU Carlos (CE Missérété)

IBRAHIM Moussa (Kaba SA)

DJARRA Ismaël (Canada)





