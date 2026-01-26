Pyramids FC accueille un international zambien

Le club égyptien Pyramids FC a officialisé l’arrivée de l’ailier zambien Pascal Phiri, transféré depuis ZESCO United, avec un contrat portant jusqu’à l’été 2029. Âgé de 20 ans, Phiri rejoint les rangs du club égyptien sous un engagement de trois ans et demi, mais son inscription immédiate en équipe senior est limitée par le quota maximal de cinq joueurs étrangers déjà atteint par le club.

Le transfert, communiqué par la formation égyptienne, précise que Pascal Phiri a signé un contrat d’une durée de trois ans et demi, prenant fin à l’été 2029. Le joueur arrive en provenance du club zambien ZESCO United, club qui l’a vu évoluer avant ce départ vers l’Égypte. En raison du plafond de cinq joueurs étrangers fixé par Pyramids FC pour son effectif professionnel, le club a annoncé que Phiri sera initialement enregistré au sein de l’équipe de jeunes.

Sur le plan international, Pascal Phiri compte une apparition en équipe nationale de Zambie : il a disputé un match amical contre la République démocratique du Congo en décembre 2025. Il n’a pas été retenu pour la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc.

Modalités d’enregistrement et situation sportive

Le contrat portant jusqu’à l’été 2029 confirme la durée de l’engagement liant Pyramids FC et le jeune ailier zambien. L’information transmise par le club indique que, malgré la signature du contrat professionnel, la limitation du nombre de joueurs étrangers dans l’effectif senior a conduit à une inscription temporaire de Phiri dans l’équipe de jeunes du club. Aucune date de montée en équipe première n’a été précisée dans les éléments communiqués.

Pascal Phiri, 20 ans, quitte ZESCO United pour rejoindre Pyramids FC dans le cadre de ce transfert. Le communiqué relatif au recrutement rapporte le lien contractuel et la situation d’inscription initiale sans fournir de détails supplémentaires sur les modalités financières du transfert ou sur d’éventuelles conditions spécifiques de recrutement.

Au niveau international, la fiche de Phiri inclut une apparition avec la sélection zambienne lors d’un match amical face à la République démocratique du Congo en décembre 2025. Le joueur n’a pas figuré dans l’effectif retenu lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, précise la communication qui accompagne l’annonce de son transfert.

Les informations publiques diffusées par le club décrivent le calendrier contractuel et la situation d’enregistrement en club, ainsi que le bref parcours international du joueur tel qu’il ressort des convocations et des rencontres disputées à ce jour.