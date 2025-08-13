PAR PAYS
PSG – Tottenham: que disent les bookmakers?

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi@google
Le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur ouvrent la saison européenne avec la Supercoupe d’Europe, qui se tiendra au Stadio Friuli d’Udine le 13 août à 19h GMT.

Les Parisiens, vainqueurs en titre de la Ligue des champions, ont repris l’entraînement il y a seulement une semaine et n’ont disputé aucun match amical. Lors de leurs cinq derniers matchs, les hommes de Luis Enrique ont enregistré 4 victoires et 1 défaite, s’inclinant notamment face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, a concédé 3 nuls lors de ses 5 derniers matchs de pré-saison, avec une victoire et une défaite. La différence de buts est de 4-7.

Malgré une condition physique pas optimale, le PSG est favori du match. Sa victoire est estimée par les experts de 1xBet (1xbet africafoot com) à 1,44 contre 6,81 pour les Spurs. Un match nul est proposé à 5,09.

