PSG – Tottenham: que disent les bookmakers?

Le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur ouvrent la saison européenne avec la Supercoupe d’Europe, qui se tiendra au Stadio Friuli d’Udine le 13 août à 19h GMT.

Les Parisiens, vainqueurs en titre de la Ligue des champions, ont repris l’entraînement il y a seulement une semaine et n’ont disputé aucun match amical. Lors de leurs cinq derniers matchs, les hommes de Luis Enrique ont enregistré 4 victoires et 1 défaite, s’inclinant notamment face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, a concédé 3 nuls lors de ses 5 derniers matchs de pré-saison, avec une victoire et une défaite. La différence de buts est de 4-7.

