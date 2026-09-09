PSG-Slovan : Yaya Touré va devenir le premier coach africain en phase principale de Ligue des champions

Yaya Touré s’apprête à franchir un cap historique ce mercredi soir au Parc des Princes. L’Ivoirien doit devenir le premier entraîneur africain à diriger une équipe dans la phase principale de la Ligue des champions, lorsque le Slovan Bratislava défiera le Paris Saint-Germain à 21h.

L’UEFA a confirmé ce jalon historique à l’AFP à la veille de la rencontre. Le Paris Saint-Germain l’a également mis en avant dans sa présentation du match, qui ouvrira la campagne européenne des doubles champions en titre face au club slovaque.

À 43 ans, Yaya Touré aborde ce rendez-vous comme une étape qui dépasse sa seule trajectoire personnelle. Mardi, en conférence de presse à Paris, l’ancien capitaine des Éléphants a parlé d’« une nouvelle ère » pour les entraîneurs africains, après avoir conduit le Slovan jusqu’à la phase de ligue dès sa première expérience comme entraîneur principal.

Le technicien ivoirien avait déjà signé une performance historique fin août en qualifiant le Slovan Bratislava pour cette phase principale. Le champion de Slovaquie a écarté Celje en barrages, après avoir franchi plusieurs tours préliminaires, et retrouve ainsi la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire.

Le défi qui l’attend mercredi est de taille. Le PSG reste sur onze matches européens sans défaite et n’a perdu qu’une seule de ses dix dernières rencontres continentales à domicile, selon l’UEFA. Le Slovan arrive toutefois avec une série de sept matches européens sans défaite cette saison, cinq victoires et deux nuls.

L’affiche aura aussi une dimension personnelle pour Luis Enrique. L’entraîneur parisien a expliqué mardi qu’il connaissait bien Yaya Touré depuis leur passage au FC Barcelone, à l’époque où l’Ivoirien évoluait avec l’équipe première et où l’Espagnol dirigeait la réserve catalane.

Ancien vainqueur de la Ligue des champions comme joueur avec Barcelone en 2009, Yaya Touré s’apprête donc à écrire une nouvelle page de son parcours européen, cette fois depuis le banc. Le coup d’envoi de PSG-Slovan Bratislava est prévu à 21h au Parc des Princes.