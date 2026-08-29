Ligue des champions 2026-2027 : la phase de ligue se jouera du 8 septembre au 27 janvier

L'UEFA a confirmé le calendrier de la phase de ligue après le tirage du 27 août à Monaco. Huit journées sont programmées pour les 36 équipes, avec des affiches comme Real Madrid-Inter et Liverpool-Atlético de Madrid dès le mois de septembre.

L’UEFA a officialisé le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, dont les huit journées se tiendront du 8 septembre 2026 au 27 janvier 2027 après le tirage effectué le 27 août au Grimaldi Forum de Monaco.

Le nouveau format réunira 36 équipes pour 144 matches, soit 18 rencontres par journée. Chaque club disputera huit matches contre huit adversaires différents avant le classement final de cette première phase.

La première journée s’étalera sur les 8, 9 et 10 septembre. Le Real Madrid commencera à domicile contre l’Inter le 8 septembre, tandis que Liverpool recevra l’Atlético de Madrid le 9 septembre.

Le calendrier fixe ensuite les journées des 13 et 14 octobre, des 20 et 21 octobre, des 3 et 4 novembre, des 24 et 25 novembre, des 8 et 9 décembre ainsi que des 19 et 20 janvier. Parmi les affiches déjà programmées figurent Manchester City-Paris le 14 octobre, Paris-FC Barcelone le 20 octobre et Bayern Munich-Arsenal le 21 octobre.

La huitième et dernière journée, prévue le 27 janvier 2027, mettra fin à la phase de ligue avant la suite de la compétition européenne.