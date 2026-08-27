Côte d'Ivoire

Ligue des champions: Yaya Touré entre dans l’histoire avec le Slovan Bratislava

Nommé cet été sur le banc du Slovan Bratislava, Yaya Touré a déjà marqué l’histoire du football africain. L’ancien international ivoirien a conduit le club slovaque à la phase de groupes de la Ligue des champions, une première pour un entraîneur africain.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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L'ancien milieu de terrain ivoirien Yaya Touré
Yaya Touré@ Onze Mondial
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L’ancien international ivoirien Yaya Touré a marqué l’histoire du football africain en conduisant le Slovan Bratislava à la phase de groupes de la Ligue des champions. Une première pour un entraîneur africain dans cette compétition. Nommé en juillet dernier à la tête du club slovaque pour un contrat de trois ans, Touré n’a pas tardé à s’illustrer pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal.

Mercredi soir, le Slovan Bratislava a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions en venant à bout du NK Celje (2-1) après prolongation, en barrage retour. Après le match nul (1-1) à l’aller, le club slovaque s’est imposé 3-2 sur l’ensemble des deux rencontres. Cette qualification permet à Yaya Touré de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière d’entraîneur. L’ancien milieu de terrain de Manchester City devient ainsi le premier technicien africain à qualifier directement une équipe pour la phase de groupes de la prestigieuse compétition européenne.

En 2020, le Nigérian Ndubuisi Egbo avait déjà marqué l’histoire en devenant le premier entraîneur africain à diriger un club en Ligue des champions avec le KF Tirana. Son équipe n’était toutefois pas parvenue à atteindre la phase de groupes.




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