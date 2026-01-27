PSG : Luis Enrique vise le top 8 avant Newcastle en Ligue des Champions

Le PSG, entraîné par Luis Enrique, reçoit Newcastle mercredi soir au Parc des Princes (21h) pour la 8e journée de la Ligue des champions. Lors d’une conférence de presse tenue mardi, l’entraîneur parisien a évoqué l’état du groupe après le revers concédé au Portugal la semaine passée et la préparation du club francilien pour cette confrontation européenne.

Interrogé sur la rencontre à venir, Luis Enrique a rappelé le souvenir du dernier affrontement en Ligue des champions entre les deux équipes, ponctué d’une lourde défaite 4-1 à l’extérieur. « Ce match était il y a deux ans et demi. Je ne me rappelle de rien, sauf du résultat », a-t-il déclaré, en soulignant la portée des résultats négatifs pour l’analyse collective. L’entraîneur a ajouté que ces défaites permettent d’identifier les erreurs de l’équipe et d’en tirer des enseignements.

Luis Enrique a aussi mentionné la dynamique du vestiaire, estimant que le groupe arrive « dans un très bon moment » avec le retour de joueurs. Il a par ailleurs insisté sur la réalité variable des performances : selon lui, « aucune équipe ne gagne toujours » et il faut accepter cette part du parcours sportif pour progresser.

Points évoqués en conférence : performances, erreurs et nouveau renfort

Lors de son intervention devant les médias, l’entraîneur a mis en avant l’importance d’exploiter les résultats négatifs pour améliorer le jeu collectif. Il a précisé que ces matches défavorables constituent des occasions d’analyse pour corriger des erreurs, sans détailler les points techniques ciblés ou les ajustements prévus pour la rencontre contre Newcastle.

Sur la préparation immédiate du groupe, Luis Enrique a confirmé le retour de certains éléments, sans nommer précisément les joueurs concernés. Il a cependant insisté sur la montée en puissance de l’effectif avant la réception du club anglais, indiquant que l’équipe aborde ce rendez-vous avec un état d’esprit jugé favorable.

Interrogé sur l’officialisation tardive, la veille au soir, de l’arrivée au PSG du milieu offensif espagnol Pedro « Dro » Fernandez en provenance du FC Barcelone, Luis Enrique a fait part de son appréciation du profil du joueur. Il a déclaré que le club aime s’attacher à des joueurs jeunes et de qualité, et qu’à ses yeux, « Dro peut être un joueur important pour l’avenir ».

Le coach parisien n’a pas fourni de calendrier d’intégration ni de précisions supplémentaires concernant l’effectif ou le rôle envisagé pour le nouveau venu lors des prochaines échéances. Les déclarations se sont limitées à ces appréciations publiques sur le recrutement et l’état du groupe en vue du match face à Newcastle.