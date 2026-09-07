Retour au Royaume-Uni : le palais de Buckingham rappelle que Harry et Meghan restent des citoyens privés

Dans une lettre datée du 7 septembre 2026, le Lord Chamberlain a confirmé, au nom du roi Charles III, que l'accord de Sandringham reste pleinement en vigueur : le duc et la duchesse de Sussex demeurent des citoyens privés, malgré leur installation récente au Royaume-Uni.

Le palais de Buckingham a rappelé, dans une lettre datée du lundi 7 septembre 2026, que le statut du prince Harry et de Meghan Markle au sein de la famille royale britannique reste inchangé, malgré leur retour au Royaume-Uni fin août. L’information a été révélée par la journaliste Rebecca English, du Daily Mail.

Rédigée par Lord Benyon, le Lord Chamberlain, sur instruction du roi Charles III, la lettre a été adressée à plusieurs institutions concernées par l’organisation d’événements officiels : le gouvernement, l’armée et les lord-lieutenants. Elle rappelle que l’accord de Sandringham, conclu en janvier 2020 lors du retrait du couple de ses fonctions royales, reste pleinement en vigueur.

Le duc et la duchesse de Sussex demeurent ainsi des citoyens privés et ne font toujours pas partie des membres actifs de la famille royale. Leurs titres d' »Altesses Royales » restent en suspens et ne doivent pas être utilisés pour les désigner. Leurs activités caritatives, elles, continuent de relever de leur seule initiative privée.

Ce rappel intervient quelques jours après l’arrivée de Harry, Meghan et de leurs deux enfants, Archie, sept ans, et Lilibet, cinq ans, sur le sol britannique. Le couple s’est installé dans une résidence privée située dans la région des Cotswolds, en dehors de Londres, où leurs enfants ont commencé leur scolarité.

Une relation familiale plus apaisée

Si le statut institutionnel du couple ne change pas, les relations personnelles avec le reste de la famille royale semblent, elles, se détendre. En juillet 2026, le roi Charles III avait retrouvé ses petits-enfants Archie et Lilibet à Highgrove House, sa résidence du Gloucestershire, une rencontre perçue comme un signe d’apaisement après plusieurs années d’éloignement.

Le couple conserve par ailleurs son propre bureau, indépendant de la Maison royale. Pour toute question officielle susceptible d’impliquer des fonds publics ou certaines marques de courtoisie, les organismes concernés doivent continuer de s’adresser à Buckingham Palace plutôt qu’au bureau des Sussex.