Équipes médicales d’urgence 2026-2030 : l’OMS Afrique vise une unité par État

Le cadre régional sur les équipes médicales d’urgence 2026-2030 fixe un objectif clair : chaque État membre de l’OMS Afrique devra disposer d’au moins une équipe nationale opérationnelle d’ici 2030.

Les équipes médicales d’urgence 2026-2030 deviennent un nouvel axe de préparation sanitaire pour les États membres de l’OMS Afrique. Les ministres de la Santé de la région ont adopté un cadre qui prévoit qu’au moins une équipe nationale fonctionnelle soit opérationnelle dans chaque État membre d’ici 2030, avec des capacités permanentes de déploiement rapide lors d’épidémies, de catastrophes ou de crises humanitaires.

Le cadre a été adopté lors de la 76e session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, tenue à Addis-Abeba du 25 au 28 août 2026, puis détaillé le 7 septembre. Il intervient dans une région confrontée chaque année à plus de 100 événements majeurs de santé publique, entre flambées épidémiques, catastrophes climatiques, conflits, déplacements de population et fragilité des systèmes de soins.

L’objectif ne consiste pas seulement à créer des équipes sur le papier. D’ici 2028, au moins 80 % des États membres doivent disposer de mécanismes de gouvernance et d’équipes intégrées à leurs systèmes nationaux d’urgence. Au moins la moitié des pays devront aussi avoir engagé ou franchi des étapes de validation de leurs capacités.

À l’horizon 2030, chaque État membre devra disposer d’au moins une équipe opérationnelle et au moins 80 % des équipes devront être validées ou classifiées selon les standards de l’OMS. Ces unités rassembleront des professionnels cliniques, de santé publique et de logistique capables de renforcer rapidement les services de santé sans désorganiser les soins courants.

Des progrès encore très inégaux

Depuis le lancement de l’initiative régionale en 2017, 30 États ont achevé des activités de sensibilisation et plus de 26 sont passés à des formations structurées. Les équipes nationales ont réalisé plus de 46 déploiements, dont deux en dehors de la région. Entre 2017 et décembre 2025, 29 équipes internationales ont par ailleurs été mobilisées à la demande de 32 États membres, les trois quarts de ces interventions concernant des épidémies.

La capacité réelle reste toutefois concentrée dans un petit nombre de pays. Seuls sept États disposent aujourd’hui d’équipes présentant un niveau avancé de préparation ou un alignement avec les normes minimales de l’OMS. Le Sénégal est le seul pays de la région à disposer d’une équipe internationalement classifiée. Environ 80 % des équipes nationales opérationnelles restent en outre dépendantes de projets ou de financements extérieurs.

Financement, logistique et entraînement permanent

Le nouveau cadre demande aux gouvernements d’intégrer ces équipes aux ministères de la Santé, instituts nationaux de santé publique, centres d’opérations d’urgence et systèmes de gestion des incidents. Il prévoit des listes de personnels mobilisables, des procédures d’activation rapide, des équipements standardisés, des moyens logistiques autonomes et des exercices réguliers.

L’enjeu est de réduire le délai entre l’apparition d’une crise et l’arrivée de soins spécialisés sur le terrain. La stratégie régionale mise également sur des accords transfrontaliers, des exercices conjoints et une meilleure coordination entre santé humaine, santé animale et environnement afin d’améliorer la réponse aux urgences qui dépassent les frontières nationales.