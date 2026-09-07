Real Madrid-Inter : un historique favorable aux Madrilènes
Le Real Madrid reçoit l’Inter pour ouvrir sa campagne européenne, avec un bilan récent très favorable contre les clubs italiens.
Le Real Madrid reçoit l’Inter au Santiago Bernabéu le 8 septembre, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.
Selon l’UEFA, le Real Madrid a remporté 19 de ses 21 derniers matches de Ligue des champions contre des clubs italiens, pour deux défaites.
L’UEFA recense 19 confrontations entre le Real Madrid et l’Inter : dix victoires madrilènes, sept succès italiens et deux matches nuls. Le Real Madrid a gagné les quatre dernières oppositions, dont les deux rencontres de la phase de groupes 2021-2022.
L’Inter n’a plus gagné à l’extérieur contre un club espagnol depuis son succès 5-1 à Valence lors de la phase de groupes 2004-2005, rappelle l’UEFA.
Commentaires