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Afrique du Sud

Kemi Seba: le tribunal de Prétoria reporte sa décision sur sa demande de liberté sous caution

La justice sud-africaine a renvoyé au 18 juin prochain sa décision relative à la demande de mise en liberté sous caution de l’activiste Kemi Seba.

Edouard Djogbénou
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Afrique du Sud: l'audience de l'influenceur Kemi Seba reportée au 29 avril
Stellio Gilles Robert Capo Chichi, alias Kemi Seba (au centre), son fils Khonsou Seba Capo Chichi (à droite), ainsi que leur complice présumé, François Van Der Merwe (à gauche), comparaissent devant le tribunal de première instance de Pretoria le 20 avril 2026. AFP - EMMANUEL CROSET
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Selon les informations issues de l’audience de ce lundi 8 juin 2026, le tribunal a estimé nécessaire de se donner un délai supplémentaire avant de statuer sur cette requête. L’activiste demeure donc en détention provisoire dans l’attente de cette décision.

Par ailleurs, une audience distincte est programmée pour le 14 juillet. Elle portera spécifiquement sur l’examen de la demande d’extradition de Kemi Seba vers le Bénin, formulée par les autorités béninoises. Cette étape judiciaire sera déterminante pour la suite de la procédure, puisqu’elle devra établir si les conditions légales d’une extradition sont réunies au regard du droit sud-africain et des conventions internationales en vigueur.

L’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé en Afrique du Sud pour violation de la loi contre l’immigration clandestine. A la suite de cette arrestation, les autorités béninoises ont formalisé deux mandats d’arrêt contre le président de l’ONG Urgences panafricanistes. Les prochaines audiences seront déterminantes pour la suite de la procédure.

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