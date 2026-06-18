Afrique du Sud: la demande de liberté sous caution de Kemi Seba rejetée

Le séjours carcéral du président de l’ONG Urgences Panafricaniste, Kemi Séba se poursuit. Sa demande de liberté sous caution est rejetée par le tribunal de Prétoria.

La justice sud-africaine a rejeté la demande de libération sous caution présentée au bénéfice des trois co-accusés dans l’affaire impliquant l’activiste Kemi Seba.

Lors de l’audience tenue ce jeudi 18 juin 2026, le tribunal a estimé que les conditions légales pour autoriser une mise en liberté provisoire n’étaient pas réunies. Cette décision maintient donc les intéressés en détention, en attendant la poursuite de la procédure judiciaire relative à leurs dossiers respectifs.

Le refus de libération sous caution intervient dans un contexte marqué par plusieurs étapes de procédure encore en cours, notamment l’examen des éléments relatifs à une éventuelle extradition vers le Bénin. Une audience distincte a d’ailleurs été programmée pour le 14 juillet 2026 afin d’examiner cette question d’extradition.

La position ferme de la justice sud-africaine sur la libération sous caution laisse présager une instruction approfondie à venir, tant sur les motifs de détention que sur la suite du traitement judiciaire des co-accusés. Cette décision judiciaire est d’autant plus suivie qu’elle s’inscrit dans un dossier à forte portée juridique et diplomatique.