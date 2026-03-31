Présidentielle du 12 avril 2026: la CENA annonce un taux de préparation de 95 % du matériel électoral

À mesure que la campagne pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’intensifie, la Commission électorale nationale autonome (CENA) poursuit de son côté les préparatifs logistiques en vue du scrutin.

Une visite effectuée le lundi 30 mars 2026 au centre de colisage du matériel électoral a permis de constater un taux d’exécution estimé à 95 %. L’institution électorale s’est fixé un délai de 72 heures pour achever l’ensemble des opérations.

« Nous sommes sur la dernière ligne droite. Le colisage constitue l’activité la plus délicate de tout le processus électoral », a déclaré le président de la CENA, Sacca Lafia. Il a précisé que plus de 17 400 kits électoraux sont en cours d’assemblage. Ceux-ci seront déployés dans l’ensemble des villages du Bénin ainsi que dans les représentations à l’étranger, afin de permettre aux citoyens béninois de la diaspora d’exercer leur droit de vote.

Le président de la CENA a salué la qualité du travail accompli par les équipes techniques, mettant en avant les mesures d’anticipation prises pour faire face aux contraintes logistiques, notamment celles liées aux conditions climatiques. Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour prévenir d’éventuelles difficultés.

Les opérations en cours concernent principalement la mise en pli des documents électoraux, organisée par poste de vote et par département. Il s’agit notamment des listes d’émargement, des listes d’affichage et des registres indispensables au bon déroulement du scrutin. Ces travaux se déroulent dans les locaux de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP).

Selon Sacca Lafia, l’ensemble du dispositif sera opérationnel dans un délai de 72 heures. Il s’est voulu rassurant quant à la tenue effective du scrutin sur toute l’étendue du territoire national. « Dans tous les bureaux de vote, dans tous les villages, l’élection aura lieu dans les meilleures conditions, quelles que soient les intempéries », a-t-il affirmé.

Le déploiement du matériel électoral à destination de l’étranger débutera à partir du 6 avril, tandis que la distribution sur le plan national est prévue à compter du 9 avril. En parallèle, la formation du personnel électoral se poursuit conformément au calendrier établi.

La CENA réaffirme ainsi son engagement à respecter les délais électoraux et exprime l’espoir que le scrutin du 12 avril 2026 se déroule, sur l’ensemble du territoire national comme à l’étranger, dans un climat de bonne organisation, de paix et de concorde.