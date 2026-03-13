Présidentielle de 2026: Paul Hounkpè appelle à l’unité de l’opposition autour d’un cadre commun

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hounkpè, secrétaire exécutif national de Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et candidat déclaré au scrutin, lance un appel à la mobilisation des forces de l’opposition

Dans un communiqué rendu public ce 12 mars 2026 et signé par le secrétaire administratif du parti, il invite les partis politiques, organisations citoyennes et personnalités publiques se réclamant de l’opposition à une rencontre de concertation prévue dans un bref délai.

Cette initiative vise à poser les bases d’un cadre unitaire de dialogue, de coordination et d’action politique, baptisé « Forces coalisées pour un Bénin Émergé ». Selon le communiqué, l’ambition est de favoriser la convergence des volontés et de bâtir une unité stratégique capable de porter une dynamique collective au service des aspirations démocratiques du peuple béninois.

Les travaux de cette assise devraient aboutir à la signature d’une Charte de l’Opposition. Ce document de référence aura pour vocation de définir les principes, les valeurs et les engagements communs des forces politiques et citoyennes engagées dans cette démarche de rassemblement.