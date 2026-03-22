Présidentielle 2026 au Bénin : Wadagni s’explique sur sa désignation et sa future posture vis-à-vis de Patrice Talon

À quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadagni est sorti du silence sur les conditions de sa désignation et a rassuré sur son indépendance vis-à-vis du président sortant Patrice Talon.

À l’approche de l’élection présidentielle au Bénin, Romuald Wadagni, candidat soutenu par le pouvoir, a apporté des précisions sur les circonstances de sa désignation et sa future posture vis-à-vis de Patrice Talon.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le ministre des Finances affirme que « devenir chef de l’État n’était pas dans son plan de carrière ».

Selon lui, ce choix « s’est fait de manière consensuelle » entre le président sortant et les responsables de la majorité ( Joseph Djogbénou de l’Union Progressiste le Renouveau et Abdoulaye Bio Tchané du Bloc Républicain). Un processus qui met en avant la cohésion au sein du camp présidentiel, dans un contexte électoral marqué par une faible concurrence.

Au-delà de sa désignation, la question de son autonomie reste au cœur des débats. Sur ce point, le candidat se veut rassurant. Il affirme ne pas appartenir à « ces proches frustrés qui pensent que leur chef leur doit une partie de leur pouvoir ».

De son côté, Patrice Talon assure qu’il « se détachera de ses fonctions de président » une fois son mandat terminé. Une promesse destinée à lever les inquiétudes sur une éventuelle influence du chef de l’État sortant sur son successeur.

Les deux hommes affichent d’ailleurs une proximité assumée, étant décrits comme « exactement sur la même longueur d’onde » sur les grandes orientations.