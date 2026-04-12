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Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni vote à Lokossa et appelle à une forte mobilisation

Le candidat Romuald Wadagni a exercé son droit de vote ce dimanche 12 avril 2026 dans un centre de la commune de Lokossa, où il s’est rendu en début de matinée.

Edouard Djogbénou
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ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
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Romuald Wadagni
Romuald Wadagni
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Après avoir accompli son geste civique, Romuald Wadagni a invité les électeurs à se mobiliser massivement tout au long de la journée. S’exprimant devant la presse locale, il a encouragé ses concitoyens à participer au scrutin et à faire valoir leur voix dans le respect des lois et procédures en vigueur.

Le candidat a également salué l’organisation observée dans les centres de vote, tout en appelant à la responsabilisation de tous les acteurs pour assurer le bon déroulement du processus électoral.

À Lokossa comme dans d’autres localités du pays, la participation des électeurs se renforce progressivement depuis l’ouverture des bureaux, traduisant l’engagement des citoyens envers ce rendez-vous démocratique.

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