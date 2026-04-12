Présidentielle 2026 au Bénin: Romuald Wadagni vote à Lokossa et appelle à une forte mobilisation

Le candidat Romuald Wadagni a exercé son droit de vote ce dimanche 12 avril 2026 dans un centre de la commune de Lokossa, où il s’est rendu en début de matinée.

Après avoir accompli son geste civique, Romuald Wadagni a invité les électeurs à se mobiliser massivement tout au long de la journée. S’exprimant devant la presse locale, il a encouragé ses concitoyens à participer au scrutin et à faire valoir leur voix dans le respect des lois et procédures en vigueur.

Le candidat a également salué l’organisation observée dans les centres de vote, tout en appelant à la responsabilisation de tous les acteurs pour assurer le bon déroulement du processus électoral.

À Lokossa comme dans d’autres localités du pays, la participation des électeurs se renforce progressivement depuis l’ouverture des bureaux, traduisant l’engagement des citoyens envers ce rendez-vous démocratique.