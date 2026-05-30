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Bénin

Pobè: un incendie ravage une habitation et des stocks d’huile rouge au quartier Ayétèdjou

​Un grave incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi 29 mai 2026 dans le quartier Ayétèdjou, situé dans la commune de Pobè.

Edouard Djogbénou
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Incendie / Explosion
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Le sinistre a entièrement ravagé une concession ainsi que d’importants stocks de bidons d’huile de palme (huile rouge) qui se trouvaient entreposés sur les lieux. La présence de ce produit inflammable a favorisé l’intensité du brasier.

​Selon les premières informations partagées par le quotidien Le Matinal, le feu s’est déclaré précisément en face de l’ancienne clinique La Paix.

Dès l’alerte donnée, les sapeurs-pompiers se sont rapidement mobilisés pour circonscrire le feu et maîtriser les flammes, évitant un drame plus lourd dans le voisinage.

​Pour le moment, les causes exactes et les circonstances de ce sinistre restent à élucider. Aucune information officielle n’a fait état de pertes en vies humaines, et le bilan matériel global des dégâts est toujours en cours d’évaluation.

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