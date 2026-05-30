Pobè: un incendie ravage une habitation et des stocks d’huile rouge au quartier Ayétèdjou
Un grave incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi 29 mai 2026 dans le quartier Ayétèdjou, situé dans la commune de Pobè.
Le sinistre a entièrement ravagé une concession ainsi que d’importants stocks de bidons d’huile de palme (huile rouge) qui se trouvaient entreposés sur les lieux. La présence de ce produit inflammable a favorisé l’intensité du brasier.
Selon les premières informations partagées par le quotidien Le Matinal, le feu s’est déclaré précisément en face de l’ancienne clinique La Paix.
Dès l’alerte donnée, les sapeurs-pompiers se sont rapidement mobilisés pour circonscrire le feu et maîtriser les flammes, évitant un drame plus lourd dans le voisinage.
Pour le moment, les causes exactes et les circonstances de ce sinistre restent à élucider. Aucune information officielle n’a fait état de pertes en vies humaines, et le bilan matériel global des dégâts est toujours en cours d’évaluation.
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