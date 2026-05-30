Patrick Bruel, visé par des accusations de viols, quitte les Enfoirés après 33 ans

Patrick Bruel annonce son retrait des Enfoirés après plus de trente ans au sein de la troupe caritative, alors que le chanteur est visé par plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles. La décision, révélée par RTL, intervient en pleine vague de réactions dans les médias et sur les ondes.

Selon les informations diffusées par la radio, l’initiative du retrait proviendrait du chanteur lui‑même : Patrick Bruel ne participera pas aux prochains concerts des Enfoirés, spectacle organisé au profit des Restos du Cœur et traditionnellement diffusé sur TF1. Sa présence sur ces plateaux, continue depuis le début des années 1990, ne fera donc plus partie de l’affiche pour l’édition à venir.

La décision intervient alors que plusieurs médias ont relayé des mesures prises par des diffuseurs. Ce jeudi 28 mai 2026, dans les colonnes de Paris Match, le chanteur a estimé que sa carrière était désormais achevée. Dans la foulée, la radio RFM a annoncé le retrait immédiat des titres de Patrick Bruel de sa programmation, et l’animateur Nagui a indiqué que les chansons du chanteur ne seraient plus utilisées dans l’émission N’oubliez pas les paroles !

Un départ après des décennies d’engagement

Patrick Bruel avait intégré la troupe des Enfoirés dès 1993, à l’initiative de Jean‑Jacques Goldman, et y a participé sans interruption depuis cette date. Avec 34 participations consécutives entre 1993 et 2026, il détenait le record de fidélité au sein du groupe. Présent tant dans les grands tableaux musicaux que dans les sketchs et les hymnes annuels, il avait participé à près de 200 chansons sur scène, faisant de son image l’une des plus reconnaissables du spectacle annuel.

Au fil des années, il était devenu l’un des visages centraux de la troupe, souvent décrit comme un « pilier » artistique après le retrait progressif de Jean‑Jacques Goldman. Sa place dans l’organisation artistique et dans l’esprit du spectacle s’était affirmée au point d’être, pour de nombreux téléspectateurs, indissociable des Enfoirés diffusés sur TF1.

La décision de se retirer survient alors que Patrick Bruel fait l’objet de plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles. Les faits ont déclenché des réactions immédiates de la part de médias et de diffuseurs qui ont modifié leurs programmations. RFM, qui a longtemps soutenu la carrière du chanteur en diffusant ses succès, a retiré ses titres « dès aujourd’hui », selon les communiqués rendus publics.

Sur le plan télévisuel, Nagui a confirmé que les chansons de Patrick Bruel ne seraient plus utilisées dans l’émission N’oubliez pas les paroles ! L’animateur a précisé que certaines émissions déjà diffusées avaient été enregistrées avant la mise en cause de l’artiste, mais que leur exploitation musicale restait désormais suspendue « en attendant la décision de justice ».