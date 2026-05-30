Trump jugé apte à gouverner: la Maison Blanche dévoile son dernier bilan médical

La Maison-Blanche a publié les résultats du dernier examen médical de Donald Trump, concluant que le président américain demeure apte à exercer pleinement ses fonctions. Ce bilan intervient dans un contexte de vives interrogations sur la santé et l’âge des principaux dirigeants politiques américains.

La Maison-Blanche a rendu publics les résultats du dernier examen médical du président des États-Unis, Donald Trump, concluant que celui-ci est apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions, dans un contexte où son état de santé fait l’objet d’une attention accrue. Âgé de 79 ans, Donald Trump a subi mardi un bilan médical de routine au Walter Reed National Military Medical Center. Le délai observé avant la publication du rapport avait alimenté plusieurs spéculations dans les sphères politiques et médiatiques américaines.

Dans un mémorandum diffusé vendredi, le médecin de la Maison-Blanche, le capitaine Sean P. Barbabella, affirme que le président bénéficie d’un « excellent état de santé général », avec des fonctions cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et physiques jugées satisfaisantes. Selon le praticien, Donald Trump demeure « pleinement apte » à exercer ses responsabilités de commandant en chef et de chef de l’État.

Le rapport revient également sur certains signes physiques qui avaient suscité des interrogations ces derniers mois, notamment les ecchymoses observées sur ses mains ainsi qu’un gonflement au niveau des jambes. D’après le médecin présidentiel, ces marques seraient bénignes et probablement liées à la fréquence des poignées de main, combinée à la prise d’aspirine dans le cadre d’un traitement préventif cardiovasculaire. Le document précise par ailleurs que l’œdème constaté aux jambes s’est atténué par rapport à l’année précédente.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump avait auparavant assuré que son examen médical s’était déroulé « parfaitement », affirmant que l’ensemble des évaluations réalisées avait donné des résultats positifs. La publication de ce bilan intervient à quelques semaines de son 80e anniversaire, alors que les questions liées à l’âge et à la condition physique des dirigeants politiques continuent d’alimenter le débat public aux États-Unis.

Le sujet reste particulièrement sensible dans le sillage des discussions qui ont entouré l’aptitude de Joe Biden durant son mandat et la transparence des informations médicales concernant les plus hauts responsables politiques du pays. Le rapport conclut également à des fonctions cognitives et neurologiques normales. Il mentionne enfin plusieurs recommandations de santé préventive portant notamment sur l’alimentation, l’activité physique régulière, la gestion du poids et le suivi cardiovasculaire.