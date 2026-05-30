Porto-Novo: un trentenaire condamné à 18 mois de prison ferme pour le vol de régimes de palme chez son employeur

Le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo a rendu son verdict ce mercredi 20 mai 2026 dans une affaire de vol de récoltes. U

n homme d’une trentaine d’années a été lourdement sanctionné par la justice pour s’être emparé illégalement de régimes de noix de palme dans les plantations de son propre employeur.

​Les faits reprochés se sont déroulés un dimanche. Profitant de l’absence de surveillance, le jeune homme s’est introduit dans deux palmeraies distinctes appartenant à un producteur local octogénaire. Ce sont les riverains, intrigués par son manège, qui ont rapidement alerté le propriétaire.

Ce dernier a immédiatement déposé une plainte formelle, conduisant à l’interpellation rapide du suspect par les forces de l’ordre. Dès son audition par le parquet, le trentenaire est passé aux aveux, reconnaissant avoir maraudé les récoltes.

​À l’audience, la victime, un vieil homme de près de 90 ans, s’est exprimée en langue nationale goun pour raconter son calvaire. Décrivant le préjudice moral et économique subi, l’octogénaire s’est constitué partie civile, réclamant la somme de 800 000 F CFA en guise de dédommagement pour la perte de sa production.

​Face aux juges, le prévenu n’a pas tenté de nier l’évidence. Tout en réitérant ses excuses à la victime, il a mis en avant sa précarité financière pour expliquer son incapacité à rembourser immédiatement les sommes dues. Des justifications qui n’ont pas infléchi la rigueur du tribunal.

​Après en avoir délibéré, les magistrats ont condamné le prévenu à une peine de 60 mois d’emprisonnement, dont 18 mois ferme, assortie d’une amende de 100 000 F CFA pour vol. Le tribunal a également accédé à la totalité des demandes de la victime, ordonnant au condamné de verser les 800 000 F CFA réclamés au titre de dommages-intérêts à son ancien employeur.