Ouèdo: un repris de justice et sa compagne écroués pour une série de cambriolages

​Les liens du cœur se sont transformés en complicité criminelle dans la commune d’Abomey-Calavi. Une opération menée par le commissariat d’arrondissement de Ouèdo a permis de démanteler un réseau de cambriolage opéré par un jeune homme et sa fiancée.

Le couple a été interpellé dans le village de Ouèdo Sindomè avant d’être placé sous mandat de dépôt ce vendredi 29 mai 2026. ​L’enquête a été déclenchée à la suite d’une plainte formelle déposée par une résidente du quartier. Cette dernière avait été victime d’un vol par effraction à son domicile, au cours duquel plusieurs objets de valeur avaient été emportés, notamment un téléviseur, un ventilateur et un lot important de pagnes de valeur.

​Les investigations menées avec célérité par les forces de l’ordre ont rapidement orienté les soupçons vers un profil bien connu de l’appareil judiciaire: un repris de justice ayant récemment recouvré la liberté après avoir purgé une peine de 24 mois de réclusion. Les services de sécurité avaient en effet constaté une recrudescence suspecte des vols à main armée et des cambriolages dans la zone depuis sa sortie de prison.

Cependant, pour ce nouveau forfait, l’homme n’ opérait plus seul ; sa compagne activement impliquée s’est révélée être sa complice présumée pour l’écoulement ou le recel des objets volés.

​Une équipe d’intervention a été immédiatement déployée pour cueillir les deux suspects à leur cachette. Face aux enquêteurs, les deux amants ont d’abord tenté de faire obstruction à la manifestation de la vérité en refusant de coopérer.

​Malgré leur mutisme, les indices graves et concordants accumulés par la Police républicaine ont suffi à asseoir leur implication. Au terme de leur garde à vue, ils ont été conduits au parquet, où le procureur de la République a ordonné leur incarcération immédiate en attente de leur procès.