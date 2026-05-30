Mondial U17 (F): le Bénin renverse la Sierra Leone et file au dernier tour des qualifications

Menées à la pause, les Béninoises U17 ont renversé la situation pour s’imposer face à la Sierra Leone (2-1) à Lomé. Un succès qui valide leur qualification pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial U17 féminin 2026.

Menées à la pause et bousculées en première période, les Amazones cadettes ont fait preuve de caractère pour s’imposer face aux Sierra Leonaises (2-1), ce vendredi à Lomé, lors de la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Bousculées d’entrée, les Béninoises ont longtemps peiné à imposer leur rythme. Dominées dans l’intensité, elles concèdent logiquement l’ouverture du score à la 23e minute, un avantage que les Sierra Queens conservent jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les Amazones affichent un tout autre visage. Plus agressives et mieux organisées, elles renversent progressivement la rencontre grâce à deux réalisations coup sur coup. D’abord sur corner, Nazifatou Dangui égalise d’une tête victorieuse à la 69e minute, profitant d’une intervention manquée de la gardienne adverse. Huit minutes plus tard, Romaine Gandonou déclenche une frappe puissante dans la surface pour donner l’avantage aux siennes et sceller la remontée. Solides jusqu’au bout, les Béninoises tiennent leur résultat et valident leur qualification sur l’ensemble des deux matches avec un score cumulé de 5-1.

Une performance qui confirme la progression de cette génération, désormais qualifiée pour le troisième et dernier tour des éliminatoires. Les Amazones U17 affronteront le vainqueur de la confrontation entre le Nigeria et la Guinée. Victorieuses 5-0 à l’aller, les Nigérianes partent avec une large avance avant le match retour. Le dernier tour est programmé en juillet prochain, avec une première manche prévue entre le 3 et le 5 juillet, et une seconde entre le 10 et le 12 juillet.





